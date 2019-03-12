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Форвард ХК «Сибирь» стал чемпионом Универсиады-2019

Россия одержала победу над Словакией в финале

О том, что Александр Шаров войдёт в сборную России, стало известно буквально за несколько дней до Универсиады
О том, что Александр Шаров войдёт в сборную России, стало известно буквально за несколько дней до Универсиады


В финале Универсиады-2019 сборная России одержала победу над командой Словакии — матч закончился с счётом 2:1 в пользу россиян. 


За российскую сборную играл 23-летний нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Александр Шаров — вместе с другими участниками команды он стал чемпионом Студенческих игр.


«Сборная России — победитель Зимней универсиады – 2019 по хоккею! В решающей битве с командой из Словакии наши ребята оказались сильнее и забирают золото себе», — сообщили в официальной группе «Зимней универсиады – 2019» во «ВКонтакте».


10 марта на Универсиаде в Красноярске прошёл финал мужского турнира по хоккею с мячом, в котором встретились команды России и Швеции. В состав сборной вошли два новосибирских спортсмена — Сергей Ган и Денис Петров. Итоговый счёт игры — 6:1. После победы Сергея Гана назвали лучшим бомбардиром Зимней универсиады – 2019.

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