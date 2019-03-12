Невезучий сибиряк напал на продавцов лотерейных билетов с резиновым молотком

На преступления он пошёл после крупного проигрыша — на лотерее он потерял 700 тысяч

Нападения на продавцов лотерейных билетов обернулись для подсудимого сроком в колонии — приговор в законную силу ещё не вступил





Сегодня, 12 марта, в Новосибирске завершился суд над 44-летним сибиряком, который нападал на продавщиц лотерейных киосков и вырывал у них сумки.







Подсудимый получил реальный срок.







«Окончательно к отбытию определено шесть лет лишения свободы [в] ИК общего режима. В пользу одной из потерпевших взысканы денежные средства в счёт возмещения морального вреда — 200 тысяч рублей. В пользу ООО "Новосибирские лотереи" взыскан материальный ущерб в сумме 165 тысяч 952 рубля», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.







Как ранее сообщали в прокуратуре района, в 2018 году безработный гость из Алтайского края напал на трёх женщин, работающих в киосках по продаже лотерейных билетов в разных районах Новосибирска. Первую жертву он подкараулил утром 19 января недалеко от её дома на улице Новая Заря. Сибиряк подошёл к женщине со спины и ударил её по голове зажигалкой с металлическим основанием. Продавец потеряла равновесие и упала на колени, но сумку при этом не выпустила. Тогда налётчик ударил жертву по голове зажигалкой ещё несколько раз, женщина рухнула на снег лицом вниз. После этого нападавший вырвал у неё сумку.







По данным прокуратуры, в сумке продавца были мобильный телефон, ключи, транспортная карта, 1899 лотерейных билетов и 19 572 рубля, принадлежащих работодателю. Позже, во время расследования уголовного дела, налётчик пояснял, что лотерейные билеты из сумки он проверил — часть из них оказались выигрышными, приводили его показания в прокуратуре Калининского района.







Также из этих показаний следует, что ущерб пострадавшей продавщице лотерейных билетов за подсудимого выплатил его брат.







По данным прокуратуры, в двух других случаях при нападении на продавцов лотерейных билетов сибиряк использовал не зажигалку, а резиновый молоток. Второй жертвой стала продавец, живущая в 3-м переулке Серафимовича. Налётчик напал на женщину со спины утром 6 июля недалеко от её дома. После нескольких ударов по голове молотком жертва упала. Налётчик попытался вырвать у женщины сумку, но потом отпустил её, так как, по версии обвинения, испугался свидетелей.







Ещё на одно похожее преступление сибиряк решился утром 29 сентября: жертву он подкараулил на улице Толбухина, рассказывали в прокуратуре района. По её информации, подсудимый, как и в предыдущем случае, ударил продавщицу лотерейных билетов по голове молотком. Жертва упала на асфальт. Потом нападавший схватил её сумку, в которой были мобильный телефон, ключи и кошелёк с 1000 рублей.







В прокуратуре уточнили, что все жертвы налётчика получили травмы головы, которые оцениваются как лёгкий вред здоровью.







Когда мужчину допрашивали в качестве подозреваемого, он пояснил, что ему нужны были деньги. Он проиграл в лотереи около 700 тысяч рублей, почувствовал себя обманутым и решил забирать вещи у продавцов лотерейных билетов.







Как пояснила Екатерина Махова, свою вину подсудимый признал. Калининский районный суд рассмотрел его уголовное дело в особом порядке. Сибиряка признали виновным в трёх эпизодах разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

