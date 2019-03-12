Невезучий сибиряк напал на продавцов лотерейных билетов с резиновым молотком

На преступления он пошёл после крупного проигрыша — на лотерее он потерял 700 тысяч

Нападения на продавцов лотерейных билетов обернулись для подсудимого сроком в колонии — приговор в законную силу ещё не вступил
Нападения на продавцов лотерейных билетов обернулись для подсудимого сроком в колонии — приговор в законную силу ещё не вступил


Сегодня, 12 марта, в Новосибирске завершился суд над 44-летним сибиряком, который нападал на продавщиц лотерейных киосков и вырывал у них сумки.


Подсудимый получил реальный срок.


«Окончательно к отбытию определено шесть лет лишения свободы [в] ИК общего режима. В пользу одной из потерпевших взысканы денежные средства в счёт возмещения морального вреда — 200 тысяч рублей. В пользу ООО "Новосибирские лотереи" взыскан материальный ущерб в сумме 165 тысяч 952 рубля», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.


Как ранее сообщали в прокуратуре района, в 2018 году безработный гость из Алтайского края напал на трёх женщин, работающих в киосках по продаже лотерейных билетов в разных районах Новосибирска. Первую жертву он подкараулил утром 19 января недалеко от её дома на улице Новая Заря. Сибиряк подошёл к женщине со спины и ударил её по голове зажигалкой с металлическим основанием. Продавец потеряла равновесие и упала на колени, но сумку при этом не выпустила. Тогда налётчик ударил жертву по голове зажигалкой ещё несколько раз, женщина рухнула на снег лицом вниз. После этого нападавший вырвал у неё сумку.


По данным прокуратуры, в сумке продавца были мобильный телефон, ключи, транспортная карта, 1899 лотерейных билетов и 19 572 рубля, принадлежащих работодателю. Позже, во время расследования уголовного дела, налётчик пояснял, что лотерейные билеты из сумки он проверил — часть из них оказались выигрышными, приводили его показания в прокуратуре Калининского района.


Также из этих показаний следует, что ущерб пострадавшей продавщице лотерейных билетов за подсудимого выплатил его брат.


По данным прокуратуры, в двух других случаях при нападении на продавцов лотерейных билетов сибиряк использовал не зажигалку, а резиновый молоток. Второй жертвой стала продавец, живущая в 3-м переулке Серафимовича. Налётчик напал на женщину со спины утром 6 июля недалеко от её дома. После нескольких ударов по голове молотком жертва упала. Налётчик попытался вырвать у женщины сумку, но потом отпустил её, так как, по версии обвинения, испугался свидетелей.


Ещё на одно похожее преступление сибиряк решился утром 29 сентября: жертву он подкараулил на улице Толбухина, рассказывали в прокуратуре района. По её информации, подсудимый, как и в предыдущем случае, ударил продавщицу лотерейных билетов по голове молотком. Жертва упала на асфальт. Потом нападавший схватил её сумку, в которой были мобильный телефон, ключи и кошелёк с 1000 рублей.


В прокуратуре уточнили, что все жертвы налётчика получили травмы головы, которые оцениваются как лёгкий вред здоровью.


Когда мужчину допрашивали в качестве подозреваемого, он пояснил, что ему нужны были деньги. Он проиграл в лотереи около 700 тысяч рублей, почувствовал себя обманутым и решил забирать вещи у продавцов лотерейных билетов.


Как пояснила Екатерина Махова, свою вину подсудимый признал. Калининский районный суд рассмотрел его уголовное дело в особом порядке. Сибиряка признали виновным в трёх эпизодах разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Прочтений: 566

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено