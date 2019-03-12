К концу марта будет чисто: мэрия сказала, когда по улицам можно будет ходить, а не скользить
Причиной гололёда власти назвали резкие перепады температуры
В мэрии Новосибирска объяснили опасную наледь на тротуарах неблагоприятной погодой и заверили, что вопрос с гололёдом на улицах решится «в кратчайшие сроки».
По информации мэрии, тротуары от гололёда должны чистить с помощью малогабаритной техники и вручную.
«В весенний период, когда температура наружного воздуха постоянно изменяется с плюсовых показателей на минусовые, обледенение тротуаров является повсеместной проблемой, оперативное решение которой является приоритетной задачей и решается в максимально возможные кратчайшие сроки», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.
В муниципалитете добавили, что очистить тротуары от гололёда планируется к концу марта.
«Ответственность за содержание тротуаров вдоль магистральных дорог <...> с наличием маршрутов общественного транспорта несет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, за содержание тротуаров вдоль всех остальных дорог — администрации соответствующих районов», — добавили в пресс-центре мэрии.
Жалобы по уборке тротуаров мэрия предложила оставлять в диспетчерской службе Городского центра организации дорожного движения по телефону 224-08-52 и в единой диспетчерской мэрии Новосибирска по номеру 051.
Раньше власти Новосибирска уже признавали, что в городе плохо убирают тротуары. Основная причина заключается в нехватке денег и техники — во всём городе работает только 8 машин для чистки тротуаров.
Дорожная техника может и не понадобиться, если уже в марте в Новосибирске пройдут первые дожди.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой