«На улице полиции не осталось»: в МВД пожаловались на рост преступности и нехватку патрульных

Полицейских отвлекают семейно-бытовыми вызовами и отправляют служить в другие города

Основная часть патрульно-постовой службы занята семейно-бытовыми вызовами, объяснил представитель областного управления МВД





На улицах Новосибирска стало больше преступлений и меньше полицейских — основная часть патрульно-постовой службы занята семейно-бытовыми вызовами.







Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Новосибирской области, полковник полиции Вадим Ерёменко, выступавший перед комиссией областного Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.





«[В прошлом году] на 7,7% увеличилось количество преступлений, совершённых в общественных местах <...>. Также у нас возросло число преступлений, совершённых на улице, — практически на 1%. Число можно сказать незначительное, но тенденция плохая.





В 19-м году эта тенденция [сохраняется]: мы фиксируем рост количества совершённых [преступлений] и в общественных местах, и на улицах»,





— рассказал Ерёменко.





По его словам, это произошло из-за нескольких факторов: сотрудников откомандировали в другие города, а те, кто остался, отвлекались на семейно-бытовые вызовы. Также Ерёменко отметил нехватку кадров в ДПС.





«Факторами, негативно повлиявшими на формирование именно показателей улицы и общественного места, явилось откомандирование 209 сотрудников наружных служб в другие субъекты Федерации — город Ленинград, отвлечение нарядов патрульно-постовой службы на отработку сообщений семейно-бытового характера. Так, сотрудниками ППС по городу Новосибирску по итогам [20]18 года отработано 12,5 тысяч таких сообщений.





<...> По сути, я думаю, что все заметили — на улице полиции не осталось, именно по данной причине, потому что они занимаются отработкой семейно-бытовых заявок»,





— резюмировал Еременко.





О нехватке сотрудников патрульно-постовой службы и участковых в управлении МВД по Новосибирску сообщали ещё в конце февраля. По словам полицейских, новых сотрудников пугают невысокие зарплаты и отсутствие служебного жилья, а рядовые сотрудники жалуются на отсутствие выходных и огромное количество бумажной работы.





В конце декабря 2018 года в полиции рассказали о росте преступлений — жители региона стали чаще заниматься кражами, вымогательствами и мошенничеством.