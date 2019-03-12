В поездах дальнего следования появилось меню без мяса и яиц

Подавать постные блюда в вагонах-ресторанах будут до самой Пасхи, которая отмечается 28 апреля





Пассажирам «Российских железных дорог» начали предлагать постное меню в поездах дальнего следования.







«В дни Великого поста <…> в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования холдинга "РЖД" пассажирам будут предложены блюда постного меню, исключающие продукты животного происхождения: мясо, молоко, рыбу, яйца. В том числе постное меню будет включать в себя разнообразные овощные салаты, супы и каши», — сообщили в Федеральной пассажирской компании — «дочке» ОАО «РЖД».







В качестве десерта, по её данным, можно будет выбрать фрукты и соки. При этом вместе с блюдами для постящихся в поездах останется и традиционное меню, включающее в себя мясные и рыбные блюда. Также есть выбор блюд для вегетарианцев и детей.







Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги с просьбой уточнить, каких именно поездов с формированием в Новосибирске коснётся введение постного меню.





Великий пост начался накануне, 11 марта, и продлится до Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 28 апреля. В связи с этим событием в новосибирских заведениях также начали появляться постные меню. Рестораторы придумывают новые блюда и заменяют мясо на грибы, а колбасу — на овощи.