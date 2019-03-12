На Советской появилась парковка для инвалидов — отсюда массово эвакуируют машины нарушителей

При этом знаки парковки плохо видно с дороги — водители просто могут их не заметить

Инспекторы уже эвакуировали несколько автомобилей, которые припарковались у здания № 18 на Советской
Инспекторы уже эвакуировали несколько автомобилей, которые припарковались у здания № 18 на Советской


На улице Советской в центре Новосибирска появился новый знак парковки для инвалидов.


О новом знаке в редакцию НГС сообщил новосибирец Игорь Каменев. Он рассказал, что новый знак появился у здания № 18 на улице Советской на днях.


«В воскресенье оттуда эвакуировали машину жены, я поэтому и обратил на этот знак внимание. Сначала мне показалось, что он просто странно установлен. Но копнув глубже, я выяснил, что он установлен с нарушениями. <…> Написал обращение в ГИБДД, поеду обжаловать штраф. <…> Ему всего несколько дней, а уже кучу людей оштрафовали, а это незаконно, и в самом центре», — рассказал корреспонденту НГС Каменев.


По его словам, знак парковки не виден при движении по улице Советской.


«Соответственно, если ты паркуешься не рядом со знаком, то ты попросту не видишь его. Это нелогично и нарушает ГОСТы», — считает Каменев.


Новый знак не видно при движении по Советской
Новый знак не видно при движении по Советской


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, когда был установлен знак и почему он установлен с нарушениями. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.


Недавно на Красном проспекте у остановки «Улица Кропоткина» посреди тротуара горожане заметили неудобный знак автобусной остановки. В мэрии на это ответили, что знаки установлены по всем правилам

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