Новосибирец в костюме медведя уселся за стол на площади Ленина и выслушал горожан
Авторы проекта хотят показать, что в Сибири по улицам на самом деле ходят медведи
Сегодня, 12 марта, на площади Ленина открылась общественная приёмная медведя — новосибирцы выстроились в очередь, чтобы обратиться к нему с жалобами и предложениями.
Организатор проекта — агентство событий AMG. Как рассказал организатор и директор агентства AMG Антон Ситников, с сегодняшнего дня приёмная будет работать в онлайн-режиме на странице медведя в instagram.
«Общественная приёмная нашего медведя — это отличный шанс с улыбкой узнать о проблемах, тревожащих горожан, или, наоборот, радующих. Услышать интересные и новые предложения по общественным пространствам города, возможно, новые идеи и инициативы. Мы будем фиксировать абсолютно все жалобы горожан в инстаграме, потом будем их отправлять в инстанции и управляющие компании», — пояснил Антон Ситников.
По словам Антона Ситникова, медведь появился в Новосибирске еще полтора года назад. Встретить медведя можно ежедневно на площади Ленина с 12:00 до 13:00.
«Медведь — это постоянный проект нашей компании. Мы решили создать такую городскую традицию, по большей части ориентированную на иностранную аудиторию, чтобы подтвердить тот факт, что на улицах в Новосибирске ходят медведи, но такие цивилизованные, которые делают общественно-полезные дела. Помимо ежедневных танцев и фото с жителями он занимается уборкой снега или помощью коммунальным службам. Кроме того, наш Медведь Миша стал настолько популярным, что стали появляться даже последователи и подражатели. Тем не менее, основная миссия нашего проекта — дарить радость и улыбку жителям и гостям Новосибирска», — рассказал Антон Ситников.
Медведи — это одни из самых любимых животных у новосибирцев. Сегодня жители нашего города узнали радостную новость — в зоопарке наконец-то можно увидеть новорождённых белых медвежат — проход к вольеру снова открыт для посетителей.
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Анастасия Нефёдова
Фото, видео предоставлено Антоном Ситниковым