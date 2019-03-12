Героя скандального шоу на Первом канале будут судить за жестокое избиение маленьких сыновей

Сам новосибирец утверждает, что ни в чём не виновен

После истории с избиением сына осенью 2018 года новосибирца Сергея Дерягина пригласили на телешоу «Мужское / Женское»





В Новосибирске пойдёт под суд 31-летний мужчина, которого обвиняют в регулярном избиении двоих маленьких сыновей.







Обвинительное заключение по этому уголовному делу утвердил прокурор Калининского района Новосибирска Алексей Чуньков, сообщила его старший помощник Екатерина Махова.







Как сообщается в материалах уголовного дела, ранее судимый житель микрорайона «Снегири» в квартире на улице Курчатова больше года систематически избивал своих сыновей 2013 и 2014 годов рождения. По версии обвинения, мальчиков сибиряк «наказывал по любому малозначительному поводу» — происходило это, когда мужчина был пьян, пояснили в прокуратуре района.







По её данным, в материалах дела, например, указывается, что в августе 2017 года отец схватил сыновей и с силой ударил их головами друг о друга. Осенью того же года он бросил одного из мальчиков на кровать, а потом ударил его по голове кулаком. Последний случай произошёл 2 октября 2018 года, когда новосибирец, по версии обвинения, избил старшего сына, которому тогда было 4 года.







В прокуратуре района пояснили, что сначала отец толкнул ребёнка, и тот ударился головой о стену. Потом отец схватил мальчика за одежду, поволок в комнату и бросил на кровать. Ребёнок ударился головой о стенку кровати, а обвиняемый после этого не меньше двух раз ударил сына кулаком по лицу и укусил его за нос. Это происшествие обернулось для мальчика сотрясением мозга, отёками, ссадинами и гематомами, сообщили в прокуратуре Калининского района.







В ноябре 2018 года эта история стала темой для обсуждения в телешоу «Мужское / Женское» на Первом канале.





В разговоре со следователями сибиряк пояснял, что поехал на шоу, так как «хотел помириться с семьёй», привели показания сибиряка в прокуратуре района.











По её информации, всего у обвиняемого и его бывшей гражданской жены было четверо общих детей — два мальчика и две девочки. Сейчас они воспитываются в социально-реабилитационном центре и доме ребёнка — в начале 2019 года суд лишил бывшую пару родительских прав.







За истязания детей (п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) 31-летнему новосибирцу предстоит ответить перед законом. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд, сообщила корреспонденту НГС Екатерина Махова.







С ноября 2018 года обвиняемый находится в СИЗО. «Вину не признаёт», — добавила старший помощник прокурора Калининского района.





По данным прокуратуры, поначалу в своих показаниях отец семейства настаивал, что сыновей «никогда пальцем даже не трогал». Потом он упомянул, что мог «иногда ремешком по попе ударить детей <…>, если они нахулиганят, например, полезут к розеткам», но синяков от этого, по словам сибиряка, у них не было.





Также во время допроса в качестве подозреваемого новосибирец, в частности, пояснил, что 2 октября 2018 года он пил пиво с соседом, а когда пришёл домой, то объявил, что всем пора спать и стал укладывать старшего сына: взял его на руки и положил на второй ярус кровати. После этого, по словам мужчины, он сам ушёл спать и не знает, откуда у мальчика появились травмы, привели в прокуратуре показания новосибирца.







По её данным, бывшая жена обвиняемого в своих показаниях настаивала на том, что в тот день видела, как пьяный супруг бьёт ребёнка, и поэтому позвонила сестре с просьбой вызвать полицию и скорую помощь. Полицейские, приехавшие на вызов, отмечали, что у отца семейства были разбиты кулаки. Кроме того, по словам одного из сотрудников полиции, пострадавший мальчик тогда сказал, что его избил папа, и сразу же начинал плакать, когда отец пытался к нему подойти.







Ранее в Новосибирской области закончилось следствие в отношении 50-летнего директора школы в деревне Вьюны Колыванского района — его обвиняли в избиениях учеников.

