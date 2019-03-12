«Сотый» восстанет из пепла: магазин на площади Ленина отремонтируют и откроют опять
Облпотребсоюз уже начал ремонт в магазине, в котором накануне произошёл пожар
Облпотребсоюз намерен снова открыть магазин «Сотый» после пожара, который произошёл в нём накануне вечером, 11 марта.
Магазин на Красном проспекте, 29 принадлежит Облпотребсоюзу и расположен в одном историческом здании с ним.
После пожара новосибирцы делились в соцсетях опасениями, что место «Сотого» может занять сетевой супермаркет, но в Облпотребсоюзе эту информацию опровергли.
«Ремонт только сегодня начали, но, по официальному заявлению начальства, в ближайшее время восстановим и будет работать, потому что там ущерб достаточно незначительный: из-за замыкания холодильника на площади 10 квадратных метров произошло возгорание, быстро было потушено», — сообщил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы Облпотребсоюза Юрий Юдин.
Он отметил, что ремонт займёт несколько дней, а затем магазин будет работать в обычном режиме. Точную сумму ущерба в Облпотребсоюзе пока не посчитали.
О том, что, по предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание, сегодня сообщали и в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова