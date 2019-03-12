«Сотый» восстанет из пепла: магазин на площади Ленина отремонтируют и откроют опять

Облпотребсоюз уже начал ремонт в магазине, в котором накануне произошёл пожар

Магазину нанесён «незначительный» ущерб, отмечают в Облпотребсоюзе





Облпотребсоюз намерен снова открыть магазин «Сотый» после пожара, который произошёл в нём накануне вечером, 11 марта.





Магазин на Красном проспекте, 29 принадлежит Облпотребсоюзу и расположен в одном историческом здании с ним.





После пожара новосибирцы делились в соцсетях опасениями, что место «Сотого» может занять сетевой супермаркет, но в Облпотребсоюзе эту информацию опровергли.





«Ремонт только сегодня начали, но, по официальному заявлению начальства, в ближайшее время восстановим и будет работать, потому что там ущерб достаточно незначительный: из-за замыкания холодильника на площади 10 квадратных метров произошло возгорание, быстро было потушено», — сообщил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы Облпотребсоюза Юрий Юдин.





Он отметил, что ремонт займёт несколько дней, а затем магазин будет работать в обычном режиме. Точную сумму ущерба в Облпотребсоюзе пока не посчитали.





О том, что, по предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание, сегодня сообщали и в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.