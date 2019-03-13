Заметёт и сдует: в Новосибирск идут снегопады с сильным ветром

Из-за нового циклона в городе задержится переменчивая погода

По прогнозу скоро в городе потеплеет до +10 градусов 
По прогнозу скоро в городе потеплеет до +10 градусов 


Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в середине рабочей недели: в городе задержится неустойчивая погода.


Согласно прогнозу синоптиков, сейчас погода в Новосибирске определяется движением волновых циклонических возмущений и атмосферных фронтов. Именно поэтому погода будет переменчивой.


«Идёт чередование периодов с осадками в виде снега и мокрого снега и безосадочных периодов с порывистыми ветрами со скоростью 13–18 м/с. Температурный фон довольно комфортный и устойчивый: от 0…–5, местами –10 градусов ночью, и днём от 0…+6 градусов. 15 марта по южным районам будет до +10 градусов», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Недавно НГС сравнил прогнозы на март на семи сайтах о погоде — они обещают первые дожди и новые морозы


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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