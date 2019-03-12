онлайн-трансляция

ХК «Сибирь» сыграет с любителями на озере в Маслянино

Хоккеисты «Сибири» проведут матч на озере за 150 километров от Новосибирска — НГС ведёт онлайн

Трансляция обновляется
Игроки ХК «Сибирь» уже добрались до Маслянино
Игроки ХК «Сибирь» уже добрались до Маслянино


Сегодня, 12 марта, игроки ХК «Сибирь» приехали в посёлок Маслянино, чтобы сыграть с любительской командой «Рыси» на замёрзшем озере. Хоккеисты и болельщики уже преодолели дорогу в 150 километров и готовятся к матчу.


«Обе команды будут разделены на 2 состава и перемешаны между собой. Белые против синих!» — сообщили накануне в официальной группе «Сибири»  в «ВКонтакте».


Сейчас хоккеисты пьют чай и настраиваются на матч
Сейчас хоккеисты пьют чай и настраиваются на матч


Дорога была долгой. Сейчас игроки разместились в местной спортивной школе — гостей угощают булочками и чаем. Как рассказывает наш фотограф Александр Ощепков, добирались до Маслянино они весело, и, несмотря на будний день, фанаты приехали поддержать команду.


«На повороте в Черепаново нас встретили болельщики ХК "Сибирь", которые долго сигналили и радовались тому, что мы едем. Тут тепло, здесь кормят, вполне всё весело», — рассказал об обстановке в Маслянино Александр Ощепков.


Фотограф НГС Александр Ощепков снял, как буквально с воздуха спускают шайбу на лёд. Матч начался!


Шайбу спустили на параплане
Шайбу спустили на параплане



Команды уже распределились на «белых» и «синих». Торжественное вбрасывание шайбы делает парапланерист. Ух! 


Соперники наконец-то встретились: ХК «Сибирь» приветствует команду «Рыси». 


Маслянинские игроки сегодня — хозяева льда
Маслянинские игроки сегодня — хозяева льда


На трибунах идёт настоящая подготовка — болельщики приехали с плакатами, флагами и растяжками, чтобы поддержать свой клуб.


Десятки болельщиков не поленились и приехали в Маслялнино вместе с командой
Десятки болельщиков не поленились и приехали в Маслялнино вместе с командой


«Формат игры: 2 периода по 30 минут грязного времени, перерыв 15 минут», — напоминают представители ХК «Сибирь». Матч уже вот-вот начнётся!


Пусть дорожка не красная, зато любовь фанатов самая настоящая
Пусть дорожка не красная, зато любовь фанатов самая настоящая


Как классно вместо уроков познакомиться с любимым хоккеистом! Немного завидуем пареньку.


Хоккеисты «Сибири» прибыли на озеро
Хоккеисты «Сибири» прибыли на озеро


Дождались! Хоккеисты «Сибири» только что прибыли на озеро, где пройдёт матч с местном командой «Рыси». Может, вы угадаете, с каким счётом закончится матч? Пишите в комментариях.


Маскот «Сибири» Злой снеговик не такой уж и злой — любит животных. Игроки уже направляются к озеру.


Маскот задабривает местных собак, чтоб игра удалась
Маскот задабривает местных собак, чтоб игра удалась


На озере развернули настоящую импровизированную ледовую арену под открытым небом
На озере развернули настоящую импровизированную ледовую арену под открытым небом


Болельщики с нетерпением ждут выхода любимой команды и уже готовят блокноты и ручки для автографов.


Самые преданные болельщики клуба уже собрались на озере и ведут онлайн-трансляцию с озера. Чтобы фанаты хоккея не заскучали в ожидании, на берегу даже развернули полевую кухню. Местные жители уже заняли лучшие зрительные места — все в предвкушении игры.




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