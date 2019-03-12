ХК «Сибирь» сыграет с любителями на озере в Маслянино

Хоккеисты «Сибири» проведут матч на озере за 150 километров от Новосибирска — НГС ведёт онлайн

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Игроки ХК «Сибирь» уже добрались до Маслянино





Сегодня, 12 марта, игроки ХК «Сибирь» приехали в посёлок Маслянино, чтобы сыграть с любительской командой «Рыси» на замёрзшем озере. Хоккеисты и болельщики уже преодолели дорогу в 150 километров и готовятся к матчу.





«Обе команды будут разделены на 2 состава и перемешаны между собой. Белые против синих!» — сообщили накануне в официальной группе «Сибири» в «ВКонтакте».







Сейчас хоккеисты пьют чай и настраиваются на матч





Дорога была долгой. Сейчас игроки разместились в местной спортивной школе — гостей угощают булочками и чаем. Как рассказывает наш фотограф Александр Ощепков, добирались до Маслянино они весело, и, несмотря на будний день, фанаты приехали поддержать команду.





«На повороте в Черепаново нас встретили болельщики ХК "Сибирь", которые долго сигналили и радовались тому, что мы едем. Тут тепло, здесь кормят, вполне всё весело», — рассказал об обстановке в Маслянино Александр Ощепков.





14:14

Фотограф НГС Александр Ощепков снял, как буквально с воздуха спускают шайбу на лёд. Матч начался!





Шайбу спустили на параплане









14:11

Команды уже распределились на «белых» и «синих». Торжественное вбрасывание шайбы делает парапланерист. Ух!





14:00

Соперники наконец-то встретились: ХК «Сибирь» приветствует команду «Рыси».





Маслянинские игроки сегодня — хозяева льда





13:56

На трибунах идёт настоящая подготовка — болельщики приехали с плакатами, флагами и растяжками, чтобы поддержать свой клуб.





Десятки болельщиков не поленились и приехали в Маслялнино вместе с командой





«Формат игры: 2 периода по 30 минут грязного времени, перерыв 15 минут», — напоминают представители ХК «Сибирь». Матч уже вот-вот начнётся!







13:54

Пусть дорожка не красная, зато любовь фанатов самая настоящая





Как классно вместо уроков познакомиться с любимым хоккеистом! Немного завидуем пареньку.





13:49

Хоккеисты «Сибири» прибыли на озеро





Дождались! Хоккеисты «Сибири» только что прибыли на озеро, где пройдёт матч с местном командой «Рыси». Может, вы угадаете, с каким счётом закончится матч? Пишите в комментариях.





13:47

Маскот «Сибири» Злой снеговик не такой уж и злой — любит животных. Игроки уже направляются к озеру.





Маскот задабривает местных собак, чтоб игра удалась





На озере развернули настоящую импровизированную ледовую арену под открытым небом





Болельщики с нетерпением ждут выхода любимой команды и уже готовят блокноты и ручки для автографов.





13:41

Самые преданные болельщики клуба уже собрались на озере и ведут онлайн-трансляцию с озера. Чтобы фанаты хоккея не заскучали в ожидании, на берегу даже развернули полевую кухню. Местные жители уже заняли лучшие зрительные места — все в предвкушении игры.











