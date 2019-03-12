Подрядчик «Газпрома» построит подземную парковку в Новосибирске

Бизнесмен из Томской области известен миллиардными подрядами от монополиста

Строительство парковки уже началось и должно закончиться в течение года
Строительство парковки уже началось и должно закончиться в течение года


Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство подземной стоянки на участке перед домом по улице Лескова, 214 — строительством займётся компания «Арабона».


По информации документа, у здания будет один подземный этаж площадью 1481 кв. м, оно предусмотрено для размещения 61 автомобиля. В прошлом году мэрия уже выдавала разрешение на аналогичную стройку на этом участке — тогда застройщиком значился ГСК «Лескова».


Участок расположен на первой линии улицы Лескова — раньше здесь росли кусты и деревья
Участок расположен на первой линии улицы Лескова — раньше здесь росли кусты и деревья


На снимках со спутника на участке видны кусты и деревья — сейчас они снесены, на огороженной площадке подготовлен котлован, который занесён снегом, техники и паспорта объекта корреспондент НГС не заметил.


Компания «Арабона», по информации базы данных «Контур.Фокус», зарегистрирована в Северске Томской области, ею в равных долях владеют предприниматели Евгений Лаврененко и Семён Коноплёв.


Как рассказал Евгений Лаврененко корреспонденту НГС, подземную парковку компания построит в этом году, места на ней будут в том числе для жителей соседних домов. Цены пока не определены, продажа мест начнётся ближе к лету.


За ограждением осталась детская площадка соседнего дома
За ограждением осталась детская площадка соседнего дома


Лаврененко также владеет и управляет компанией «ТомПромТранс», которая в 2017 году, по данным «Интерфакса», стала крупным подрядчиком «Газпрома» при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири». Сейчас, по данным «Контур.Фокус», у компании заключено госконтрактов на 7,2 миллиарда рублей.


Строительство самостоятельной подземной парковки — достаточно редкое явление в Новосибирске. В 2016 году подземный паркинг построили по инициативе жителей одного из домов на Красном проспекте.

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