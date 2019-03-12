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Премьер Медведев закрывает Универсиаду в Красноярске: онлайн-трансляция церемонии

Игры шли с 1 по 12 марта, Россия первая в медальном зачете

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Следующая Универсиада пройдет в 2021 году в Люцерне, Швейцария
Следующая Универсиада пройдет в 2021 году в Люцерне, Швейцария


Большой спортивный праздник — XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года — завершился в

Красноярске. Сегодня состоялся один из лучших и самых интригующих матчей всей Универсиады — хоккейный финал между Россией и Словакией, в результате которого золото выиграла Россия со счетом 2:1. 


Что мы имеем в итоге? 11 дней, больше сотни медалей, горечь поражений и радость побед. За плечами десятки игр и потрясающее открытие. Пришла пора заканчивать. Сегодня мы вместе с вами будем следить за церемонией закрытия красноярской Универсиады. Нам всем будет немного грустно, но что поделать? Поехали... 


Дмитрий Медведев, кстати, на удивление живо смотрел за победой сборной России в финальном матче по хоккею с шайбой против словаков. А после даже сам награждал победителей.


Премьер Медведев закрывает Универсиаду в Красноярске: онлайн-трансляция церемонии


Премьер Медведев закрывает Универсиаду в Красноярске: онлайн-трансляция церемонии



И конечно, необходимо вспомнить про самых ярких спортсменов этой Универсиады. На зимние игры приехали десятки спортсменов из южных стран. Одной из самых запоминающихся спортсменок стала Захра Лари из ОАЭ. Ей первой в мире разрешили выступать на фигурном катании в хиджабе, раньше же за это снимали баллы. И хоть Захра и не заняла никаких призовых мест, она запомнилась всем как девушка с обворожительной улыбкой и большим стремлением заниматься тем, что она любит, несмотря ни на что. 


А тренер Захры — девушка из Канска (Красноярский край), Александра Иевлева, сама в прошлом участница Универсиады. 


Захра рассказала, что учится на специальности, связанной с защитой окружающей среды. Этому же был посвящен ее танец. 
Захра рассказала, что учится на специальности, связанной с защитой окружающей среды. Этому же был посвящен ее танец. 



Еще одни безусловно яркие спортсмены — фигуристы из Бразилии. Фигурист Лаерте Руана де Оливейра де Лима начал заниматься фигурным катанием всего полтора года назад. Тренировки проводит на катке в торговом центре. Универсиада в Красноярске стала для него первым крупным соревнованием. 



А его партрнер по сборной — Ана Карла Деккоттигнис — занимается фигурным катанием 9 лет, но она стала худшей спортсменой этой Универсиады. 


— Да, я упала, но это часть фигурного катания, ничего страшного, — отметила Декоттинье. — Я очень горжусь собой — это мой первый старт в России, очень высокий уровень соревнований, и я сделала все, что было в моих силах. Могу сказать, что моя мечта исполнена. Не важно, какое место я займу, — пусть даже последнее, ничего. Главное — я здесь, — цитирует Ану ТАСС.



Самой титулованной спортсменой этой Универсиады стала лыжница из России, 24-летняя Алиса Жамбалова родом из Республики Бурятия. У нее 4 золотые медали. 


Алиса Жамбалова — четырёхкратная чемпионка Универсиады
Алиса Жамбалова — четырёхкратная чемпионка Универсиады



Церемония закрытия Универсиады начнется ровно в 20:00, а мы пока вспомним самые яркие и интересные моменты прошедших Студенческих игр. 


Красноярцы и гости города испытали массу неподдельных эмоций от напряженных матчей, не менее яркие эмоции испытывали и сами спортсмены, посмотрели на потрясающий французский театр, когда про главному проспекту шагали четырехметровые медведи. А чего стоят костюмы болельщиков, например, ребят из социального центра который пришли на хоккей в костюме героев картин Сурикова или трогательная история об операторе красноярского телеканала, который мечтал увидеть финал по хоккею с мячом на красноярской Универсиаде, но скончался за полгода до начала Универсиады, поэтому его коллеги взяли его фото с собой на матч и «показали» ему финал. 


Подростки нарядились в персонажей картин Василия Сурикова
Подростки нарядились в персонажей картин Василия Сурикова



И, пожалуй, самая добрая и смешная история этой Универсиады о болельщице, которая пришла на керлинг будучи глубоко беременной, и так распереживалась за спортсменов, что начала рожать прямо на матче. Девушку увезли в роддом и она родила здорового малыша, которого назвали Кириллом. 


Из роддома болельщицу встречала Юлайка
Из роддома болельщицу встречала Юлайка


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