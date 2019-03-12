На кого больше похожи? Фотограф близко снял милых белых медвежат в зоопарке
Проход к вольеру с белыми медведями снова открыт — новорождённых можно разглядеть вблизи
Накануне, 11 марта, в Новосибирском зоопарке сняли оградительную ленту у вольера, где живут новорождённые медвежата вместе с мамой Гердой.
О рождении двойни зоопарк рассказал ещё 19 февраля, но три недели не подпускал никого и близко — зоологи боялись, что посетители могут растревожить медведицу. До конца прошлой недели никому не удавалось сфотографировать Герду с малышами: только 7 марта фотограф НГС просидел в засаде несколько часов и всё-таки смог добыть первые кадры с коротких прогулок медвежат.
Хотя у Кая и Герды уже есть двое детей — Шилка и Ростик, двойня родилась впервые. Со вчерашнего дня можно близко разглядеть и малышей, которым ещё не дали имена, и попытаться понять, на кого они больше похожи — маму, папу, сестру или брата.
А на кого похожи с такого ракурса?
Прогулки у медвежат пока недолгие — Герда выпускает их из берлоги, но контролирует каждый шаг малышей.
«Возле вольера Герды мы убрали снег и сняли оградительную ленту. Можно подходить и наблюдать за Гердой и медвежатами. Но мы просим всех соблюдать простые правила: не шуметь, не звать Герду, не бросать медведям игрушки и корм. Все внимание медведицы сейчас направлено на детенышей. Она постоянно должна смотреть за своей резвой двойней. Пожалуйста, не отвлекайте и не пугайте ее!» — попросили сотрудники зоопарка.
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Дарья Януш
Фото Владимира Шадрина