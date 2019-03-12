фоторепортаж

На кого больше похожи? Фотограф близко снял милых белых медвежат в зоопарке

Проход к вольеру с белыми медведями снова открыт — новорождённых можно разглядеть вблизи

Теперь малышей можно разглядеть вблизи, но зоопарк всё равно просит соблюдать тишину
Теперь малышей можно разглядеть вблизи, но зоопарк всё равно просит соблюдать тишину


Накануне, 11 марта, в Новосибирском зоопарке сняли оградительную ленту у вольера, где живут новорождённые медвежата вместе с мамой Гердой. 


О рождении двойни зоопарк рассказал ещё 19 февраля, но три недели не подпускал никого и близко — зоологи боялись, что посетители могут растревожить медведицу. До конца прошлой недели никому не удавалось сфотографировать Герду с малышами: только 7 марта фотограф НГС просидел в засаде несколько часов и всё-таки смог добыть первые кадры с коротких прогулок медвежат


Герда стала выпускать медвежат на прогулки
Герда стала выпускать медвежат на прогулки


Хотя у Кая и Герды уже есть двое детей — Шилка и Ростик, двойня родилась впервые. Со вчерашнего дня можно близко разглядеть и малышей, которым ещё не дали имена, и попытаться понять, на кого они больше похожи — маму, папу, сестру или брата. 


Пока что медвежата не очень смелые — держатся вместе и не отходят далеко от Герды
Пока что медвежата не очень смелые — держатся вместе и не отходят далеко от Герды


А на кого похожи с такого ракурса?


Медвежата делают первые робкие шаги по вольеру, а скоро им наверняка наберут бассейн, и Герда будет учить мишек плавать
Медвежата делают первые робкие шаги по вольеру, а скоро им наверняка наберут бассейн, и Герда будет учить мишек плавать


Прогулки у медвежат пока недолгие — Герда выпускает их из берлоги, но контролирует каждый шаг малышей.


Всё же рядом с мамой спокойнее
Всё же рядом с мамой спокойнее


«Возле вольера Герды мы убрали снег и сняли оградительную ленту. Можно подходить и наблюдать за Гердой и медвежатами. Но мы просим всех соблюдать простые правила: не шуметь, не звать Герду, не бросать медведям игрушки и корм. Все внимание медведицы сейчас направлено на детенышей. Она постоянно должна смотреть за своей резвой двойней. Пожалуйста, не отвлекайте и не пугайте ее!» — попросили сотрудники зоопарка.

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