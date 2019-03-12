В Новосибирске появилась новая сеть магазинов с готовыми обедами навынос

На новом месте у заведения только один этаж





Кулинария «Из другого теста» обзавелась второй точкой — она открылась на Ленина, 29 в Железнодорожном районе Новосибирска. Формат кулинарии оказался самым быстрорастущим сегментом общепита в прошлом году.







Кафе-кулинария «Из другого теста» начала работать сегодня в пристройке к жилым девятиэтажкам на Ленина, 29. Заведение открыто в тестовом режиме, у него пока нет даже полноценной вывески, а внутри отсутствуют некоторые элементы декора.







Вторая точка чуть меньше первой, которая появилась в позапрошлом году в здании на углу Советской и Ленина. На новом месте у кулинарии нет второго этажа и полностью открытой кухни. В остальном новое «Из другого теста» повторяет первую точку, основной профиль которой — торговля готовыми блюдами и десертами навынос.







Основной профиль «Из другого теста» — торговля готовыми блюдами навынос





«Из другого теста» было первым заведением, которое попыталось развивать формат современной кулинарии в Новосибирске. Создатели заведения не скрывают, что ориентировались на успешные столичные проекты в этом жанре — например, «Братья Караваевы», у которой в столице уже 38 заведений.







«Из другого теста» оказалась не единственной новой кулинарией. На следующий год проект в этом формате — «Свёкла» — запустила и группа «Септима».







Кулинарии стали в прошлом году в Новосибирске самым быстрорастущим форматом





По данным 2ГИС, кулинарии стали одним из самых быстро растущих форматов в Новосибирске в 2018 году. Количество заведений в этой категории увеличилось в два с половиной раза. Такой быстрый рост, впрочем, был обеспечен отчасти за счёт сети магазинов «Торговая площадь», которые начали в прошлом году активно переводить свои кулинарные отделы под бренд «Есть поесть» (23 точки). Ещё 123 кулинарии в 2ГИС работают под вывеской самой «Торговой площади». Другими заметными сетями в этом формате являются «Скоморохи» (18 точек) и «Неаполь» (17 точек).

