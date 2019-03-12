Чиновники начали проверку после публикации НГС о двух квитанциях от разных УК

Инспекция должна разобраться, кто из УК целый год незаконно брал деньги за коммуналку

Проверка Госжилинспекции займёт месяц
Проверка Госжилинспекции займёт месяц


Областная Государственная жилищная инспекция начала проверку управляющих компаний в посёлке Красный Яр под Новосибирском — местные жители в течение года получали по две квитанции на оплату коммунальных услуг и платили разным УК.


Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на официальный запрос. «По вашему запросу мы вышли на внеплановую документарную проверку по адресу заявителя. Сейчас составят приказ», — пояснили в Госжилинспекции и добавили, что проверка займёт до 30 дней.


Ситуация с двумя квитанциями в Красном Яре происходит уже год. Жильцы получают по две платёжки от двух разных компаний: от «УК Советская», которая обслуживает жилой фонд посёлка, и от местной ресурсоснабжающей организации МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское». Некоторые жители посёлка платят в обе компании, другие выбрали только одну, тогда как по другой им начисляют пени. По словам жительницы посёлка Натальи Райник, в ответ на обращение в ГЖИ её отправляли разбираться в суд.


В феврале новосибирцы получили квитанции с новыми тарифами на услуги ЖКХ, которые подняли с 1 января, — НГС узнал, как и за что придётся заплатить.

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