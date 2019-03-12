Чиновники начали проверку после публикации НГС о двух квитанциях от разных УК
Инспекция должна разобраться, кто из УК целый год незаконно брал деньги за коммуналку
Областная Государственная жилищная инспекция начала проверку управляющих компаний в посёлке Красный Яр под Новосибирском — местные жители в течение года получали по две квитанции на оплату коммунальных услуг и платили разным УК.
Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на официальный запрос. «По вашему запросу мы вышли на внеплановую документарную проверку по адресу заявителя. Сейчас составят приказ», — пояснили в Госжилинспекции и добавили, что проверка займёт до 30 дней.
Ситуация с двумя квитанциями в Красном Яре происходит уже год. Жильцы получают по две платёжки от двух разных компаний: от «УК Советская», которая обслуживает жилой фонд посёлка, и от местной ресурсоснабжающей организации МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское». Некоторые жители посёлка платят в обе компании, другие выбрали только одну, тогда как по другой им начисляют пени. По словам жительницы посёлка Натальи Райник, в ответ на обращение в ГЖИ её отправляли разбираться в суд.
В феврале новосибирцы получили квитанции с новыми тарифами на услуги ЖКХ, которые подняли с 1 января, — НГС узнал, как и за что придётся заплатить.
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Кирилл Шматков
Фото yandex.ru