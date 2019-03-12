Мэрия подарит ветеранам талоны на еду и хозтовары

В магазинах на эти сертификаты можно будет закупиться на 1000 рублей

Сертификаты планируют вручать ветеранам на мероприятиях ко Дню Победы





Мэрия Новосибирска объявила о покупке 800 подарочных сертификатов для ветеранов ко Дню Победы — на них можно будет купить продукты и хозяйственные товары на 1000 рублей.





Информация об этом появилась на сайте госзакупок.





«Объект закупки: поставка подарочных сертификатов для вручения жителям города Новосибирска из числа участников Великой Отечественной Войны на праздничных мероприятиях», — говорится в документах аукциона.





Предполагается, что подарочный сертификат можно будет потратить в продовольственных и непродовольственных магазинах.





Начальная цена закупки — 800 тысяч рублей. Для сравнения: в прошлом году муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ» заказало салют в День Победы за 500 тысяч.





В документах указано, что сертификат можно будет потратить на овощи, фрукты, мясо-молочные продукты, хлебобулочные изделия, кулинарию, рыбу и морепродукты, замороженные продукты, макароны, крупы, специи, кофе, чай, сахар, соки, воды, напитки, консервы, орехи, соусы, бытовую химию, бытовую технику, товары для животных, инструменты, посуду и автотовары.







«На товары, приобретаемые при предъявлении подарочного сертификата (подарочной карты), распространяются любые скидки, предоставляемые в рамках маркетинговых акций и распродаж, скидки по дисконтным картам, проходящим в магазинах сети», — уточняется в документах.





Деньги на сертификаты выделены по муниципальной программе «Социальная поддержка населения» на 2017–2020 годы.