Мэрия подарит ветеранам талоны на еду и хозтовары

В магазинах на эти сертификаты можно будет закупиться на 1000 рублей

Сертификаты планируют вручать ветеранам на мероприятиях ко Дню Победы
Сертификаты планируют вручать ветеранам на мероприятиях ко Дню Победы


Мэрия Новосибирска объявила о покупке 800 подарочных сертификатов для ветеранов ко Дню Победы — на них можно будет купить продукты и хозяйственные товары на 1000 рублей. 


Информация об этом появилась на сайте госзакупок. 


«Объект закупки: поставка подарочных сертификатов для вручения жителям города Новосибирска из числа участников Великой Отечественной Войны на праздничных мероприятиях», — говорится в документах аукциона.


Предполагается, что подарочный сертификат можно будет потратить в продовольственных и непродовольственных магазинах.


Начальная цена закупки — 800 тысяч рублей. Для сравнения: в прошлом году муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ» заказало салют в День Победы за 500 тысяч


В документах указано, что сертификат можно будет потратить на овощи, фрукты, мясо-молочные продукты, хлебобулочные изделия, кулинарию, рыбу и морепродукты, замороженные продукты, макароны, крупы, специи, кофе, чай, сахар, соки, воды, напитки, консервы, орехи, соусы, бытовую химию, бытовую технику, товары для животных, инструменты, посуду и автотовары. 


«На товары, приобретаемые при предъявлении подарочного сертификата (подарочной карты), распространяются любые скидки, предоставляемые в рамках маркетинговых акций и распродаж, скидки по дисконтным картам, проходящим в магазинах сети», — уточняется в документах.


Деньги на сертификаты выделены по муниципальной программе «Социальная поддержка населения» на 2017–2020 годы.

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