В МЧС назвали причину пожара в магазине «Сотый» на Красном проспекте

Пока информация от ведомства предварительная

В МЧС назвали причину пожара в магазине «Сотый» на Красном проспекте


Новосибирское МЧС рассказало, из-за чего мог произойти пожар в магазине «Сотый» на Красном проспекте в центре Новосибирска.


«Причина — короткое замыкание электропроводки холодильного оборудования в торговом зале», — рассказали корреспонденту НГС в ведомстве, пояснив, что причина пока предварительная.


Накануне пожарные выехали на место происшествия в 16:29 — внутри горело торговое оборудование. Пожар локализован и ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 15 человек. Во время работы пожарных ограничивалось движение по Красному проспекту.


НГС вчера в режиме онлайн следил за происходящим.

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