В МЧС назвали причину пожара в магазине «Сотый» на Красном проспекте

Накануне пожарные выехали на место происшествия в 16:29 — внутри горело торговое оборудование. Пожар локализован и ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 15 человек. Во время работы пожарных ограничивалось движение по Красному проспекту.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».



Елена Громкова

Фото Александра Ощепкова