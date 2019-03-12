В Новосибирске разработали мощный аккумулятор размером с вагон
В создании мощного накопителя электроэнергии участвовали учёные НГТУ
Учёные НГТУ вместе с инженерами новосибирской компании «Системы накопления энергии» (СНЭ) разработали первый накопитель большой мощности — новая разработка уже готовится к первым испытаниям.
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе НГТУ, накопители планируют установить на солнечных электростанциях в Тыве.
«Система накопления энергии мощностью 1,2 МВт и энергоемкостью 400 киловатт-часов имеет 12 метров в длину, по габаритам она напоминает транспортный сорокафутовый контейнер, что делает его более мобильным. <…> Суть разработки специалистов СНЭ и НГТУ заключается в создании <…> оборудования, позволяющего накапливать электрическую энергию в период ее избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды дефицита», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
По его словам, подобные накопители пока не производятся в России, их делает всего несколько производителей в мире.
«Предполагается, что наша разработка окажется существенно дешевле, чем у зарубежных конкурентов. Испытания накопителя начнутся 21 марта», — добавил Юрий Лобанов.
Недавно на аэродроме Мочище под Новосибирском завершились испытания первого в мире полностью алюминиевого двигателя внутреннего сгорания, также разработанного в НГТУ.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Юрием Лобановым