В Новосибирске разработали мощный аккумулятор размером с вагон

Накопитель по своим размерам сопоставим с железнодорожным вагоном





Учёные НГТУ вместе с инженерами новосибирской компании «Системы накопления энергии» (СНЭ) разработали первый накопитель большой мощности — новая разработка уже готовится к первым испытаниям.





Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе НГТУ, накопители планируют установить на солнечных электростанциях в Тыве.





«Система накопления энергии мощностью 1,2 МВт и энергоемкостью 400 киловатт-часов имеет 12 метров в длину, по габаритам она напоминает транспортный сорокафутовый контейнер, что делает его более мобильным. <…> Суть разработки специалистов СНЭ и НГТУ заключается в создании <…> оборудования, позволяющего накапливать электрическую энергию в период ее избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды дефицита», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.





Подобных накопителей электроэнергии в России ещё не производили





По его словам, подобные накопители пока не производятся в России, их делает всего несколько производителей в мире.





«Предполагается, что наша разработка окажется существенно дешевле, чем у зарубежных конкурентов. Испытания накопителя начнутся 21 марта», — добавил Юрий Лобанов.





Недавно на аэродроме Мочище под Новосибирском завершились испытания первого в мире полностью алюминиевого двигателя внутреннего сгорания, также разработанного в НГТУ.

