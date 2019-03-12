В Новосибирске заметили маленькую пушистую птицу с длинным хвостом

Эти птицы живут в больших стаях и гнездятся в гнёздах-шарах

Ареал обитания ополовников растянулся от Англии до Японии
Ареал обитания ополовников растянулся от Англии до Японии


Фотограф Константин Романов заметил в Новосибирске маленьких птиц с длинными хвостами — ополовники попали в его объектив на Михайловской набережной.


Небольших птиц фотограф заметил в минувшие выходные. Орнитологи рассказали, что ополовников также называют длиннохвостыми синицами.


«Раньше по систематике относился к синичкам, но теперь его перенесли довольно далеко от них, ближе к пеночкам и славкам. Так что хоть он по названию и "синица", но вовсе не близкий родственник большой синице и пухляку. А вот длиннохвостым его называют очень даже не зря: длиннющий хвост — его визитная карточка. В профиль птичка похожа на чупа-чупс: кругленькое тело с торчащим палочкой-хвостом (и его народное название "ополовник" пошло, вероятно, от его сходства с черпаком», — рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.


По её словам, ареал обитания ополовников очень широк и охватывает территорию от Англии до Японии. Птицы не совершают дальних перелётов, поэтому зимой их можно часто наблюдать в окрестностях Новосибирска.


Ополовники почти весь год живут в больших стаях и распадаются на пары только в период гнездования
Ополовники почти весь год живут в больших стаях и распадаются на пары только в период гнездования


Почти весь год ополовники проводят в большой стае и лишь с началом гнездового сезона распадаются на пары. Гнездятся птицы в шаровидном гнезде в развилках стволов берёзы.


«Если сможете разглядеть его поближе, то обратите внимание на жёлтые веки. Хотя разглядеть его вблизи удаётся нечасто. Чаще всего стая ополовников вьется, как маленький вихрь, в районе вершин берез, собирая насекомых с самых тонюсеньких веточек. Также стаю ополовников можно часто встретить в зарослях ивняка около водоёмов. <…> После гнездового сезона семья остаётся в сборе и все вместе они зимуют, объединяясь с другими семьями в стаи побольше», — добавила Елена Шнайдер.


В январе в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть сало.

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