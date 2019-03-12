Капитана новосибирской команды по футболу вызвали играть за сборную Молдавии

Из-за этого он пропустит игру с волгоградским футбольным клубом «Ротор»

Евгений Чеботару провёл за «Сибирь» 13 матчей





Капитан футбольного клуба «Сибирь» 34-летний Евгений Чеботару получил вызов в сборную Молдавии — об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».





Полузащитник новосибирской команды поедет на отборочные матчи чемпионата Европы с Францией и Турцией, которые пройдут 22 и 25 марта соответственно. Из-за участия в отборочных матчах Евгений Чеботару пропустит игру 28-го тура первенства ФНЛ с волгоградской командой «Ротор» 24 марта.





В этом сезоне капитан «Сибири» сыграл за новосибирскую команду 13 матчей — пока полузащитнику удалось забить три мяча.





В октябре прошлого года другого новосибирского футболиста, Николая Балашова, вызвали в сборную России — он играл в составе сборной на международном турнире в Финляндии.