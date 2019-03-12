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«Наше тело — осел ленивый»: правила жизни бывшего заключенного, который в 59 лет стал бодибилдером

Александр Кротов 24 года провел за решеткой — и только после пенсии круто поменял свою жизнь

Александр Кротов работает сутки через двое. И свободное время проводит в тренажерном зале
Александр Кротов работает сутки через двое. И свободное время проводит в тренажерном зале


В «качалке» пенсионера Александра Кротова знают все как Иваныча. Ему 63 года, и он начинающий бодибилдер. Между тренировками подрабатывает охранником в Архангельской митрополии. На пенсию вышел три года назад — только к этому возрасту удалось накопить рабочий стаж. Отрезок жизни с 17 до 52 лет — с небольшими перерывами — он провел в тюрьме. В сумме это 24 с половиной года. Но по нему, как говорится, не скажешь: ослепительная улыбка, как у ведущего «Непутевых заметок» Дмитрия Крылова, скромная кепочка, с которой он не расстается даже на тренировке и выступлениях.


Когда Иваныч вышел на свободу, бывшие «друзья» предлагали ему работу — заведовать ларьками, контролировать доходы. Но не захотел он больше «быть под кем-то», решил, что такой бесплатный сыр не для него. Познакомился с тренером Евгением Пономаревым. Он-то и пригласил Иваныча в спортзал, когда тому уже было 57 лет. 


Видео: Кристина Полевая


О том, как гантели и тренажеры изменили его жизнь, бывший зэк рассказал нашим коллегам с портала 29.ru


Я посмотрел, попробовал, гантелей помахал, отвлекся от прошлой жизни. Махал два года. Мне говорят: «Что ты машешь-то? Иди лучше грузчиком работай, ты хотя бы будешь деньги получать». Я задумался и в 59 лет начал целенаправленно заниматься по системе, а не как эти физкультурники занимаются: какой-то тренажер освободился — они туда прыгают. Здесь смысла никакого нет. Вот они приходят, за две недели до отпуска: «Сделайте из меня Брижит Бардо, а из него Сталлоне». А как из него сделать Сталлоне, если он до сорока лет пил пиво? Это же нереально, тем более без системы.


В бодибилдинг Иваныча привел тренер 
В бодибилдинг Иваныча привел тренер 


Сейчас я прихожу в спортзал — это праздник. Бывает, кричу, у меня эмоции такие от тяжелых весов. Прихожу домой — мне хоть кол на голове теши. Мне все равно. У меня нервная система освободилась. Тело вроде бы устало, а душа поет.


В мае 2017 года Иваныч впервые выступил на соревнованиях
В мае 2017 года Иваныч впервые выступил на соревнованиях


В зале поначалу брал маленький вес, слушал себя, как сокращаются свои мышцы. Мышцу надо чувствовать и потихоньку прибавлять вес. Одну неделю тренировку делаешь с тяжёлыми весами, одну с лёгкими. Это называется периодизация, она нужна, чтобы нервная система отдохнула.


Было время [в колонии] недоедания — миска каши на шестерых. Нет смысла идти всем в столовую. Придешь, хлеб намажешь. Два человека идут кушать, потом через два дня другие. И вот так два дня ты голодаешь. Это дисциплинирует и закаляет. Сейчас заливаю кипятком крупные хлопья овсяные. Бывает, что-то вкусненькое добавляю. Утром вареные яйца или яичница. Перед соревнованиями я убираю желток из яиц. 


Вообще мне тяжело набирать мышечную массу, поэтому углеводы я не исключаю даже в период сушки. И ем даже майонез, хотя я против него. Вот, бывает, сидишь над тарелкой, заталкиваешь в себя, думаешь: «Надо съесть». Надо есть почаще — тогда желудок меньше вытягивается. Проще делать вакуум — это когда живот в себя втягиваешь и держишь. А когда отрастил себе приличный живот, тяжело его контролировать. Когда ты расслабляешься, он просто падает тебе на плавки.


«Мне тогда понравилась закулисная атмосфера, интересно наблюдать за людьми, которые к чему-то стремятся. Мне просто по кайфу выходить на сцену», — рассказывает Иваныч
«Мне тогда понравилась закулисная атмосфера, интересно наблюдать за людьми, которые к чему-то стремятся. Мне просто по кайфу выходить на сцену», — рассказывает Иваныч


Даже если приходят [в спортзал] в сорок лет, они могут что-то сделать с грамотным тренером. На любой курорт приедешь, выйдешь на пляж в том же Архангельске — 90 процентов 30-летних мужчин с животами. Ноги и руки как нитки. И женщины про них говорят: «Вот мой муж не устраивает меня в кровати». Как он будет устраивать, если у него тестостерон не вырабатывается? Чтобы он вырабатывался, надо приседать, работать с ногами, потому что идет кровообмен в тазу. И тогда жена будет довольна. А так он физически ничего не делает. Он едет на машине, поднимается на лифте, спускается на лифте и садится снова в машину. В магазин он не ходит, потому что жена ходит в магазин.


Соревноваться с 40-летними Иванычу неинтересно. Он мечтает, чтобы на первенствах ввели категорию для участников 50+
Соревноваться с 40-летними Иванычу неинтересно. Он мечтает, чтобы на первенствах ввели категорию для участников 50+


Наше тело — это осел ленивый. И осел едет на нас. Он всегда говорит: «Сядь, посиди, полежи, съешь что-то вкусное». Человек состоит из трех частей — дух, душа и тело. И получается у нас перевертыш: тело гнетет душу, а духа у нас уже не видно. Если мы поставим стакан уже под водопад кверху дном, ни одна капля не попадет. Надо стакан потихонечку переворачивать, чтобы туда попадала вода — Божья благодать. 


Бывает, я ленюсь. Зато, когда пересилишь себя, начинаешь себя уважать. Довольный идешь домой, и жена радуется, и аппетит хороший. И в кровати хорошо получается.

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