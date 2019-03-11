Новосибирская область попала в десятку регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ

Как сообщают эксперты, основной способ передачи ВИЧ до недавнего времени — через зараженную иглу





Эксперты РБК выяснили, какие регионы России в 2018 году вышли в лидеры по количеству умерших от ВИЧ. Новосибирская область расположилась в этом списке на 4-м месте. Как сообщают аналитики РБК, за прошлый год в Новосибирской области было зафиксировано 34,8 случая на 100 тысяч человек.





Лидером по смертности от вируса иммунодефицита человека стала Кемеровская область (65,1 случая), на втором месте — Иркутская область (42,4 случая), на третьем — Свердловская область (38,1 случая).





«В апреле 2018 года главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявляла, что лидеры по числу носителей ВИЧ — Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская области. Причина, как полагает Попова, в том, что в 1990-е годы через эти регионы проходил наркотрафик. А основной способ передачи ВИЧ до недавнего времени — через зараженную иглу», — сообщают эксперты РБК.





Также авторы отметили, что регионы-лидеры по количеству умерших от ВИЧ в 2018 году частично пересекаются с регионами, в которых в прошлом году было изъято максимальное количество наркотических средств опийной группы.





По сравнению с 2017 годом количество случаев ВИЧ-инфекции в Новосибирской области снизилось на 5%





В конце 2018 года врачи поделились новой статистикой по ВИЧ — по их данным, Новосибирская область вышла на первое место в России по новым случаям вируса. В январе новосибирские врачи начали объезжать ночные клубы и бары — они тестировали всех желающих на ВИЧ и гепатит С.