Сотрудница ПФР получала пенсии за умерших стариков: её отдали под суд

Из-за махинаций с данными умерших стариков Пенсионный фонд недосчитался больше 6 миллионов рублей

В Новосибирске пойдёт под суд бывшая работница Пенсионного фонда, которую обвиняют в получении денег за умерших сибиряков.

Общий ущерб Пенсионному фонду оценивается в 6,2 миллиона рублей, сообщил корреспонденту НГС заместитель прокурора Октябрьского района Новосибирска Асхат Иктислямов.

По версии следствия, эти деньги сотруднице отдела выплаты пенсий УПФР в Октябрьском районе удалось похитить в период с 9 апреля 2014 года до 8 мая 2018 года.

Как пояснил Асхат Иктислямов, обвиняемая попросила трёх своих коллег оформить банковские карты и взяла их попользоваться. Эту просьбу она объяснила тем, что её собственные счета заблокированы из-за долгов по кредитам.



«После чего сотрудница Пенсионного фонда брала данные из картотеки об умерших пенсионерах и с помощью программы "Назначение и выплата пенсий" формировала электронные списки лиц, якобы недополучивших пенсии, при этом меняла номера расчётных счетов пенсионеров на имеющиеся у нее в пользовании банковские карты. Таким образом, обвиняемая ежемесячно похищала денежные средства Пенсионного фонда», — описал ситуацию Асхат Иктислямов со ссылкой на версию следствия.

По данным прокуратуры, эти деньги сотрудница Пенсионного фонда растратила — часть суммы пошла на выплату кредитов. Теперь 45-летней сибирячке предстоит ответить перед законом — её обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Асхат Иктислямов уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Сегодня оно ушло в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Заместитель прокурора района добавил, что свою вину обвиняемая признала, но ущерб Пенсионному фонду так и не возместила. По данным прокуратуры, в ПФР она уже не работает.