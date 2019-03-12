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Всю землю — детям: чиновники выступили против детсада-пристройки в новом микрорайоне на берегу Оби

В департаменте образования заявили, что в «Европейском Береге» нужен ещё один отдельный садик

Первый детский сад в микрорайоне построили по плану в 2014 году
Первый детский сад в микрорайоне построили по плану в 2014 году


Департамент образования мэрии Новосибирска выступил против отклонения от планов застройки микрорайона «Европейский Берег» — чиновники убеждены, что полноценный детский сад микрорайону нужнее жилого дома с встроенным.


Как сообщили корреспонденту НГС в ответ на запрос в пресс-центре мэрии, сейчас в одном только микрорайоне «Европейский Берег» в очереди на получение места в детском саду стоит 1277 детей.


«Учитывая значительную потребность в дошкольных местах в данном микрорайоне, департамент образования мэрии города Новосибирска считает необходимым выполнить строительство отдельно стоящего здания муниципального детского сада на 320 мест в микрорайоне "Европейский Берег" на зарезервированном под эти цели земельном участке. Другие земельные участки для строительства детских садов в микрорайоне "Европейский Берег" отсутствуют», — подчеркнули в департаменте образования.


При этом ведомство согласилось с возможностью строить встроенно-пристроенные детские сады в следующих очередях строительства микрорайона.


Напомним, в конце марта пройдут публичные слушания по проекту планировки микрорайона, по которому на ранее зарезервированном участке для детского сада на улице Владимира Заровного планируется не отдельный детсад, а встроенный в жилой дом, а для отдельного отводится новое место — ближе к улице Большевистской, на территории, которая сегодня находится в частной собственности.


Местных жителей возмутило изменение планов по развитию микрорайона, хотя застройщик, компания «Сибакадемстрой», уверяет, что жилой дом с встроенно-пристроенным детским садом на 100 мест появится не вместо большого детского сада, а в дополнение к нему. При этом на официальном сайте застройщика уже заменили генплан проекта: сейчас вместо ранее запланированного детского сада на участке указана пустая площадка с дорожками.

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