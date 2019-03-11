Посетителей зоопарка начали пускать к вольеру с белыми медвежатами

Возле вольера убрали снег и сняли оградительную ленту

Малыши пока выходят на улицу ненадолго, но уже скоро время прогулок начнёт увеличиваться
Малыши пока выходят на улицу ненадолго, но уже скоро время прогулок начнёт увеличиваться


В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило посетителей начали пускать к вольеру с новорожденными белыми медвежатами.


«Возле вольера Герды мы убрали снег и сняли оградительную ленту. Можно подходить и наблюдать за Гердой и медвежатами. Но мы просим всех соблюдать простые правила: не шуметь, не звать Герду, не бросать медведям игрушки и корм», — сообщается в паблике зоопарка в соцсети «ВКонтакте».


В зоопарке пояснили, что всё внимание медведицы сейчас направлено на детёнышей. Она должна постоянно приглядывать за своими двойняшками, поэтому посетителям не стоит её отвлекать и пугать.


Также в зоопарке добавили, что пока семейство белых медведей выходит на улицу ненадолго. Но с каждым днём продолжительность прогулок будет увеличиваться.



Двойня у белых медведей Кая и Герды родилась ещё в конце прошлого года — 11 декабря, но сотрудники зоопарка рассказали об этом событии только спустя два месяца. В зоопарке поясняли, что даже в безопасных условиях медведицам непросто выходить сразу двух детёнышей, и просили не тревожить Герду и её малышей. Чтобы посетители не подходили близко к вольеру, прилегающую территорию оцепили сигнальной лентой, также поблизости дежурила охрана. Фотограф НГС провёл несколько часов в засаде, чтобы хотя бы издалека снять первые робкие шаги новорожденных медвежат, которые уже вовсю резвятся и познают мир.

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