Успеть до конца марта: мэрии придётся вернуть 125 миллионов из-за долгостроя в «Новомарусино»

В Москве посчитали, что мэрия неэффективно потратила выделенные ей деньги

10-этажку не могут достроить уже несколько лет
10-этажку не могут достроить уже несколько лет


11 марта депутаты Горсовета на заседании комиссии по градостроительству обсудили поправки в бюджет на 2019 год и ближайшие два года — среди вопросов оказался возврат в федеральный Фонд содействию развития ЖКХ 125 миллионов рублей как использованных неэффективно.


Как пояснил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков, речь идёт о средствах, которые оказались «заморожены» в доме по улице Большая, 600/15.


«Всё-таки позиция Москвы, что мы неэффективно использовали 125 миллионов рублей и нам их необходимо вернуть. По сути дела, деньги потрачены, а квартиры не получены, — заметил он. — Мы возвращаем и должны это сделать до конца марта, потому что мы увязаны с отчётностью с областным министерством, министерство — с федерацией. Пока мы эти деньги не поставим, пока область не отчитается, что деньги возвращены, не будет дополнительных выделений денег по программе 2019 года. А там деньги намного больше, нежели 125 миллионов».


Как добавил глава департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, фактически средства останутся в области: Фонд учёл вложения как в будущие квартиры для программы по расселению ветхого и аварийного жилья.


«125 миллионов далее фиксируются как федеральные, добавляются к оставшимся средствам, и мы в июле получаем 245 миллионов рублей — вместе с нашими», — пояснил глава департамента.


По информации и.о. начальника управления по жилищным вопросам мэрии Дениса Ковалёва, застройщик дома, компания «ДЖН», не признана банкротом и сейчас решает вопрос о финансировании стройки одним из банков. Осенью среди дольщиков была распространена информация о том, что это будет «Промсвязьбанк», но в банке тогда сообщения не прокомментировали


«Эти квартиры рано или поздно будут переданы — дом всё равно будет введён в эксплуатацию, может быть, его достроят по программе обманутых дольщиков, может, ДЖН всё-таки получит кредит, все вопросы с банком решит и дом достроит. То есть мы эти квартиры получим и будем использовать на реализацию программы», — уверен Ковалев.


Вопрос о получении кредита и завершении строительства должен быть решён до конца мая, пояснил Кондратьев. Если этого не произойдёт, мэрия начнёт процесс взыскания вложенных в стройку средств и наложит арест на участок, на котором велось строительство.


На задержку в строительстве дольщики «Новомарусино» начали жаловаться ещё летом 2017 года. В январе 2018-го выяснилось, что одним из дольщиков оказалась мэрия, а в мае минстрой потребовал прекратить продажу квартир сразу в четырёх домах микрорайона

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