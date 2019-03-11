В подвале ТЦ на площади Маркса открылся огромный бар с пивоварней и концертами

Место закрывшегося здесь бара сети People's занял ресторан «Три лося»

«Три лося» — самое крупное заведение на площади Маркса
«Три лося» — самое крупное заведение на площади Маркса


В торговом центре «Гранит» на площади Маркса открылся пивной ресторан «Три лося». Это первое заведение с пивоварней в левобережной части Новосибирска.


Заведение заняло подвал, который оставила в прошлом году сеть People's
Заведение заняло подвал, который оставила в прошлом году сеть People's


«Три лося» заняли подвал, в котором ранее работал один из баров сети People's, закрытый в прошлом году. Заведение открыла торгово-производственная группа, которой принадлежит уже расположенная за городом отдельная пивоварня, а также сети магазинов «Пивная лавка» и «Рыбоделов» и небольшие пивные «БарОк».


Прямо в зале, за стеклом, размещена большая пивоварня
Прямо в зале, за стеклом, размещена большая пивоварня


Площадь помещения, которое арендовали в «Граните» создатели «Лосей», составляет порядка 1000 кв. м. За стеклянными стенами сразу на входе в зал установлена пивоварня, которая будет производить семь видов пива.


В зале почти 290 посадочных мест 
В зале почти 290 посадочных мест 


В зале около 290 посадочных мест, которые разбиты на несколько зон. В дальнем конце помещения установлена невысокая сцена, здесь будут проходить концерты и выступления музыкальных групп. 


Как заявил руководитель отдела маркетинга «Трех Лосей» Сергей Каев, заведение планирует приглашать популярных исполнителей, а впоследствии станет одной из крупных музыкальных клубных площадок города. 


Дегустационный сет: можно попробовать все виды собственного пива, которое производится здесь же
Дегустационный сет: можно попробовать все виды собственного пива, которое производится здесь же


Основной фишкой заведения по замыслу создателей должно стать пиво собственной пивоварни. Сейчас в меню семь видов напитка — от традиционного легкого лагера, до темного и крепкого. Все виды называются «лосями»: «Белый лось», «Красный лось», «Матёрый лось» и т. д. Цены начинаются со 160 рублей за полулитровую кружку. 


Кундюмы в утином бульоне за 380 рублей
Кундюмы в утином бульоне за 380 рублей


Меню заведения в целом традиционное для пивных ресторанов. Однако здесь попытались внести в привычный список из колбасок, стейков и шашлыка некоторое своеобразие. Так, например, в меню есть несколько блюд из лосятины (томлённое мясо и строганина), кундюмы (разновидность пельменей) и северная рыба. Цены на большую часть позиций в разделе «горячее» начинаются от 400 рублей. Самое дешевое блюдо — пельмени (350 рублей), самое дорогое — стейк рибай за 1750 рублей.


Депозитные ячейки, которые можно будет арендовать в ресторане, чтобы положить туда свою персональную кружку. 
Депозитные ячейки, которые можно будет арендовать в ресторане, чтобы положить туда свою персональную кружку. 


Формат ресторана с пивоварней существует в Новосибирске давно. Однако все заведения такого типа сейчас расположены в правобережной части города (например, «Пиво Factory» Дениса Иванова и Jonathan pub) или в Академгородке (Gusi). На самой площади Маркса уже работает работает несколько пивных заведений — это бар «Шашлыкофф», расположенный в том же здании, ресторан «Гуси в городе» в гостинице «Миротель», Beerman&Pizza в ТРЦ «Сан Сити» и бар сети «Шульц» на Ватутина. Создателей «Трёх лосей», впрочем, такое тесное соседство не смущает. По мнению Сергея Каева, ресторан будет, скорее, конкурировать с заведениями вроде ресторана «Максимилианс», где также проводятся концерты, и «Бочкари». 

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