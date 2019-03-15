Ставка пропала во время декрета: семья уволенных врачей судится с поликлиникой

Марию Соболеву сократили во время декретного отпуска, а потом без работы осталась и её мать

Врач и бывшая заведующая платным отделением поликлиники № 9 Мария Соболева судится за восстановление на рабочем месте





Врачи-дерматовенерологи Мария Соболева и её мать Галина Ивлева остались без работы после оптимизации новосибирских поликлиник. Они работали в поликлинике № 9 в Заельцовском районе Новосибирска, которую преобразовали в № 27, — теперь они судятся с ней, требуя компенсации и восстановления в должностях.







«В 2016 году был приказ: все поликлиники Заельцовского района объединить в одно целое. <…> Объединили всех на базе 27-й поликлиники. И оставили главного врача 27-й возглавлять все присоединившиеся. <…> Но смысл этого приказа был, чтобы ни один медик не пострадал: при объединении убирали технических работников — кадры, завхозов, оргметотделы. <…> В это время я находилась в декретном отпуске по уходу за ребёнком и занимала должность заведующей отделением платных услуг поликлиники № 9. Работала ещё на полставки врача-дерматовенеролога. И вот пока я находилась в декретном отпуске, мне передают уведомление, что моя должность сокращается, а мне остаётся только должность дерматовенеролога», — рассказала НГС доктор Мария Соболева.







Как пояснила Соболева, она не стала подписывать уведомление о сокращении, а после завершения декретного отпуска в начале 2018 года вышла на работу. Правда, её рабочего места заведующей отделением уже не было — она утверждает, что на это место уже оформили другого человека. Тогда Соболева стала ходить на работу и «высиживать» положенные часы.







«Я приходила в кабинет дерматовенеролога, так как мой кабинет был закрыт. Фотографировала часы, когда пришла, потом фотографировала время, во сколько ушла. И просто сидела. <…> И меня увольняют за то, что я отсутствовала по невыясненной причине, хотя при этом мне же начисляют [деньги] за полставки [врача]», — сообщила Соболева.







Вместе с Соболевой из поликлиники была уволена и её мать — врач-дерматовенеролог Галина Ивлева





Примерно в это же время сокращают и её мать — дерматовенеролога Галину Ивлеву, добавила Соболева. По её словам, её мать была уволена, когда находилась на больничном.





Перед увольнением обеим женщинам предложили выйти на должность оператора ЭВМ, хотя вакантными были и другие специальности, которые подошли бы лучше, добавила Мария Соболева. От предложения Соболева и Ивлева отказались.







Дела матери и дочери-врачей прошли судебные разбирательства сначала в Заельцовском районном суде, а сейчас рассматриваются в областном суде.





Обе женщины требуют восстановить их в своих должностях и выплатить зарплату за период вынужденных прогулов: у Соболевой эта сумма около 600 тысяч рублей, а у Ивлевой — около 100 тысяч.





Также сокращённые врачи требуют возместить через суд и моральный ущерб по 100 тысяч рублей каждой за увольнение.







«[Тут] нарушена процедура сокращения [работника]. Она подразумевает длительный этап: уведомление человека за 2 месяца, и так далее, и так далее. Там много моментов в соответствии с Трудовым кодексом. <…> Дело действительно непростое», — пояснил юрист Соболевой Владимир Рубель.





Сама Соболева заявила, что в областном суде их поддержала прокуратура. В областной прокуратуре корреспонденту НГС подтвердили участие ведомства в судебном процессе.





«По одному делу у прокуратуры не возникает вопросов в отношении решения суда <...>, но в деле Соболевой — вопрос спорный. Тут мы не исключаем, что закон был нарушен», — пояснили корреспонденту НГС в областной прокуратуре. В ведомстве добавили, что суды ещё идут и, возможно, на них будут представлены новые факты.





В канцелярии поликлиники № 27 сообщили, что главврач Александр Калиниченко комментариев не предоставит, и посоветовали обратиться в пресс-службу областного минздрава. В министерстве корреспонденту НГС ответили, что ведомство не является стороной трудового спора и не может комментировать ситуацию.





О слиянии городских поликлиник, которое проходило по распоряжению бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, НГС рассказал в 2016 году. Тогда было обещано, что сами врачи не пострадают, а пациенты от объединения поликлиник только выиграют: сократится время ожидания консультаций врачей-специалистов и необходимых диагностических обследований.

