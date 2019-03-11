«Страна идёт по пути цензуры»: в Академгородке прошёл пикет за свободу интернета

Новосибирцы пришли на акцию, чтобы выразить свой протест против изоляции России от внешнего мира

В пикете приняли участие пять человек — на этом фото к протестующим присоединилась ещё и прохожая





Вечером в понедельник, 11 марта, в новосибирском Академгородке прошёл согласованный с властями пикет «За свободу интернета» — накануне похожая акция в столице обернулась массовыми задержаниями.







Пикет проходил на площадке перед ДК «Академия» — по данным организаторов, в акции протеста приняли участие пятеро человек.







Новосибирцы пришли на пикет, чтобы продемонстрировать своё несогласие с законопроектом о так называемой суверенизации Рунета.







«Собственно, пикет посвящён тому, чтобы информировать граждан об этом законопроекте, рассказать, в чём его суть, и постараться повлиять на <…> прохождение законопроекта в следующих чтениях путём обращения в Госдуму», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Шароглазов – один из организаторов акции протеста, член руководящего комитета новосибирского отделения Либертарианской партии России.







Законопроект «о суверенном интернете» Госдума приняла в первом чтении месяц назад. Если этот закон будет окончательно утверждён и подписан президентом, то при желании власти могут закрыть россиянам доступ к сайтам, которые находятся за пределами страны. Авторы законопроекта объяснили свою инициативу тем, что так обезопасят страну от внезапного отключения интернета со стороны Запада и предотвратят кибератаки. Ранее корреспонденты НГС спросили у новосибирцев, как они видят страну с ограниченным интернетом, и попросили назвать ресурсы, без которых уже не обойтись.







«На мой взгляд, дело идёт к китайскому варианту, то есть [имеется в виду] вот этот "Великий китайский файрвол", который закрывает внешний мир для китайских граждан. Полностью он, конечно, не изолирует китайский сегмент [интернета], но обычный пользователь, как правило, не может прорваться через эту стену, то есть [это] весьма жёсткий вариант цензуры и, боюсь, Россия идёт по этому пути. <...> Можно будет, используя те механизмы, которые прописаны в законопроекте, "отрубать" внешние службы, то есть без специальных средств обхода блокировок они будут недоступны», — рассуждает Михаил Шароглазов.







Он добавил, что акция протеста в Академгородке согласована с мэрией Новосибирска.





Накануне митинги против изоляции Рунета прошли в нескольких городах России. Как сообщает «КоммерсантЪ», митинг в Москве неожиданно для самих выступающих стал самой массовой протестной акцией последних лет. Ещё за полтора часа до мероприятия в столице начались первые задержания: полиция отправила в автозаки 15 членов Либертарианской партии, которые встали возле рамок металлодетекторов со связками синих шариков. По словам организаторов, эти шарики планировалось раздавать первым посетителям митинга, но такое объяснение полицейских не устроило. Также они забрали несколько баннеров. Всего в общей сложности на столичной акции протеста было задержано около 25 человек, пишет издание.