«Увидела жениха — не в моём вкусе»: сибирячка понравилась итальянцу на телешоу Первого канала

Наталья Мощенко боролась за сердце участника передачи «Давай поженимся»

Наталья Мощенко ведёт блог в Instagram и занимается прокатом платьев 
Наталья Мощенко ведёт блог в Instagram и занимается прокатом платьев 


Блогер из Новосибирска Наталья Мощеко стала участницей телепроекта «Давай поженимся» — программа с её участием вышла в эфир сегодня, 11 марта, на Первом канале. 


32-летняя сибирячка стала одной из героинь, которой предстояло побороться за сердце итальянца Франческо. Как рассказала корреспонденту НГС сама Наталья Мощенко, предложение о съёмках поступило к ней от редактора телепрограммы. 


«Меня пригласили поучаствовать буквально за два дня до съемок — у меня свободный график, поэтому я согласилась. Сначала у меня был настрой боевой, а потом, когда я приехала в Москву, я очень волновалась, у меня прямо коленки тряслись. Нельзя сказать, что это "шоу": там нет никакого сценария. Все участники — это живые люди. Мы знали только примерный список вопросов, но когда ты там сидишь — всё как в тумане. Интересно то, что до программы мы не знали, кто жених: это всё держалось в секрете до конца. Я увидела жениха только в студии, он оказался не в моём вкусе. Я сразу поняла, что не хочу с ним выходить. Все отговаривали его выходить со мной, но он повёлся, так сказать, на красивую картинку и пришёл ко мне. Мне пришлось с ним выйти, но после программы он спросил меня: "Ты свободна после съёмки?". Я сказала: "Нет", и мы разбежались», — рассказала Мощенко.


По словам Натальи Мощенко, больше всего она боялась встречи с ведущими. 


«Я знала, что они могут провоцировать, задавать каверзные вопросы, но вроде всё прошло хорошо. Я была единственной, кто подарил им подарки. Я заказывала брошки у нашей новосибирской мастерицы, специально под каждую ведущую: для Розы — очки, для Ларисы Гузеевой — цветок мак, а для Василисы — звёздочку. Я уверена, что в этой программе действительно можно найти половинку, я бы хотела вернуться, но уже в качестве невесты», — рассказала Наталья Мощенко. 


На днях маленькая сибирячка Виктория Николаева стала героиней другой программы на Первом канале — к ней обернулся Валерий Меладзе на программе «Голос.Дети».

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