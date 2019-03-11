В Новосибирск нагрянула банда угонщиков: она похищает популярные в городе внедорожники

Только за последний месяц совершено 6 попыток угона этой машины

За месяц совершено 6 попыток угона Lexus LX
За месяц совершено 6 попыток угона Lexus LX


В Новосибирске появилась неизвестная банда угонщиков-гастролеров, которая похищает популярные в Сибири внедорожники Lexus LX. 


По данным дилерского центра «Восток Моторс», только за февраль совершено 6 попыток угона этой модели. Два внедорожника пропали бесследно, остальные четыре были вскрыты, но уехать на них воры не смогли. 


«Угнали LX 450 и LX 570. Четыре автомобиля угнать не смогли, на машинах стояли спутниковые охранные комплексы. Их вскрыли, залезли, начали разбирать блоки, проводку резать, но сделать ничего не смогли, бросили. Это чей-то заказ, не местные угоняют, заезжает какая-то банда иногородняя», — рассказывает Денис Васильев, старший специалист отдела продаж дилерского центра Lexus «Восток Моторс».


По данным статистики МВД России, Lexus LX является самым угоняемым автомобилем в премиальном сегменте. В 2018 году по стране зафиксировано 162 кражи этой модели. На втором месте находится седан Mercedes E-Class — 160 краж.


В массовом сегменте безоговорочно стал лидировать корейский Hyundai Solaris — 1265 краж. Второе место у соплатформенного KIA Rio — 976 краж.


Ранее НГС рассказывал о самых престижных машинах обычных марок, которым уступают на новосибирских дорогах.

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