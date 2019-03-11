Парни разделись, и у всех полыхнуло: подборка треш-фото Масленицы со всей страны
Как ели, дрались и горели в главный языческий праздник России
Все выходные страна старательно догуливала Масленую неделю. Ели блины, колотили друг друга мешками, жгли чучела — если именно так описать праздник человеку, далекому от русских традиций, то он может испугаться или посмеяться от души.
В эпицентре масленичных гуляний дежурили фотографы Сети городских порталов. Как в Ростове-на-Дону и Волгограде провожали зиму без снега, в Новосибирске жгли из огнемёта, челябинский Спанч Боб укачал детей, а екатеринбургский Джек Воробей замахнулся на девушку мешком — самые огненные и жирные, как блин, снимки в нашем праздничном фоторепортаже.
Большая экзотика — это проводы зимы на юге России: сжигание масленичного чучела выглядит особенно эффектно, когда вокруг ни одного сугроба.
В Ростове проводы зимы и вовсе прошли под дождем.
Перенесёмся поближе к Сибири. Вот как Масленицу отмечали в Тюмени: десятки голых парней сражаются стенка на стенку, петухи, куча-мала и вот это всё.
А это Новосибирск: здесь зиму отгоняют огнеметом.
В соседнем Красноярске Масленицу заедают. Но простые блины — уже не интересно, другое дело — блинное чучело.
В Омске своя атмосфера: здесь Масленицу запивают.
В Екатеринбурге на проводах зимы был замечен Джек Воробей.
А это Челябинск: суровым уральским мужчинам не страшны морозы, за подарками по столбу они готовы карабкаться голышом — так легче.
Щедрая Масленица в Нижнем Новгороде: здесь блинами раскидываются.
А в Уфе из блинов лепят съедобных куколок.
Неважно, где вы находитесь — на юге России или в Поморье. Лезущего по столбу мужика можно найти в каждом городе. Вот фотодоказательство из Архангельска:
И напоследок пермская Масленица: такое точно будет сниться!
Фото:Артем Устюжанин / E1.RU, Алексей Волхонский / V1.RU, Евгений Вдовин / 161.RU, Ирина Шарова / 72.RU, Александр Ощепков / NGS.RU, Артем Ленц / NGS24.RU, Елена Латыпова / NGS55.RU, Дмитрий Емельянов / E1.RU, Илья Бархатов / 74.RU, Светлана Шуга / NN.RU, Тимур Шарипкулов / Ufa1.RU, Сергей Яковлев / 29.RU, Сергей Федосеев / 59.RU