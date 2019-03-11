Парни разделись, и у всех полыхнуло: подборка треш-фото Масленицы со всей страны

Как ели, дрались и горели в главный языческий праздник России

Проводы зимы — зрелище феерическое





Все выходные страна старательно догуливала Масленую неделю. Ели блины, колотили друг друга мешками, жгли чучела — если именно так описать праздник человеку, далекому от русских традиций, то он может испугаться или посмеяться от души.







В эпицентре масленичных гуляний дежурили фотографы Сети городских порталов. Как в Ростове-на-Дону и Волгограде провожали зиму без снега, в Новосибирске жгли из огнемёта, челябинский Спанч Боб укачал детей, а екатеринбургский Джек Воробей замахнулся на девушку мешком — самые огненные и жирные, как блин, снимки в нашем праздничном фоторепортаже.





Большая экзотика — это проводы зимы на юге России: сжигание масленичного чучела выглядит особенно эффектно, когда вокруг ни одного сугроба.





Гигантское чучело зимы в Волгограде





Высота волгоградской Морены — 13 метров





В Ростове проводы зимы и вовсе прошли под дождем.





А это донская Морена — чучело зимы





Перенесёмся поближе к Сибири. Вот как Масленицу отмечали в Тюмени: десятки голых парней сражаются стенка на стенку, петухи, куча-мала и вот это всё.





Главное — устоять на молодецких боях, а вот устоять перед блинами — необязательно









Победителя кулачного боя подбрасывает вся толпа









Задача этого конкурса — догнать и поймать петуха





А это Новосибирск: здесь зиму отгоняют огнеметом.





Burning Man по-сибирски





В соседнем Красноярске Масленицу заедают. Но простые блины — уже не интересно, другое дело — блинное чучело.

А что можете сделать с блинами вы?





В Омске своя атмосфера: здесь Масленицу запивают.

Главное в любом празднике — это настроение!





В Екатеринбурге на проводах зимы был замечен Джек Воробей.





Джека Воробья в Екатеринбурге знают и не боятся, даже если он замахивается на вас подушкой









Суровая уральская стенка









Так сжигали чучело зимы в Екатеринбурге









А это Челябинск: суровым уральским мужчинам не страшны морозы, за подарками по столбу они готовы карабкаться голышом — так легче.





Ловкость — и никакого мошенничества









Спанч Боб укачал детей









Масленица объединяет!





Щедрая Масленица в Нижнем Новгороде: здесь блинами раскидываются.





Такая вот блинная раздача





А в Уфе из блинов лепят съедобных куколок.





Согласитесь, эта куколка выглядит аппетитно





Неважно, где вы находитесь — на юге России или в Поморье. Лезущего по столбу мужика можно найти в каждом городе. Вот фотодоказательство из Архангельска:





Кажется, на этом столбе подарки закончились, но русского человека ничего не остановит





И напоследок пермская Масленица: такое точно будет сниться!





«Кому козу?» — традиционная игра. Купить милое «животное» мог любой гость даже за копеечки









После такого масленичного «отжига» в Перми должно быть жарко до следующей зимы



