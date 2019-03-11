фоторепортаж

Парни разделись, и у всех полыхнуло: подборка треш-фото Масленицы со всей страны

Как ели, дрались и горели в главный языческий праздник России

Проводы зимы — зрелище феерическое
Проводы зимы — зрелище феерическое


Все выходные страна старательно догуливала Масленую неделю. Ели блины, колотили друг друга мешками, жгли чучела — если именно так описать праздник человеку, далекому от русских традиций, то он может испугаться или посмеяться от души.


В эпицентре масленичных гуляний дежурили фотографы Сети городских порталов. Как в Ростове-на-Дону и Волгограде провожали зиму без снега, в Новосибирске жгли из огнемёта, челябинский Спанч Боб укачал детей, а екатеринбургский Джек Воробей замахнулся на девушку мешком — самые огненные и жирные, как блин, снимки в нашем праздничном фоторепортаже.


Большая экзотика — это проводы зимы на юге России: сжигание масленичного чучела выглядит особенно эффектно, когда вокруг ни одного сугроба.


Гигантское чучело зимы в Волгограде
Гигантское чучело зимы в Волгограде


Высота волгоградской Морены — 13 метров
Высота волгоградской Морены — 13 метров


В Ростове проводы зимы и вовсе прошли под дождем


А это донская Морена — чучело зимы
А это донская Морена — чучело зимы


Перенесёмся поближе к Сибири. Вот как Масленицу отмечали в Тюмени: десятки голых парней сражаются стенка на стенку, петухи, куча-мала и вот это всё.


Главное — устоять на молодецких боях, а вот устоять перед блинами — необязательно
Главное — устоять на молодецких боях, а вот устоять перед блинами — необязательно



Победителя кулачного боя подбрасывает вся толпа
Победителя кулачного боя подбрасывает вся толпа



Задача этого конкурса — догнать и поймать петуха
Задача этого конкурса — догнать и поймать петуха


А это Новосибирск: здесь зиму отгоняют огнеметом.


Burning Man по-сибирски
Burning Man по-сибирски


В соседнем Красноярске Масленицу заедают. Но простые блины — уже не интересно, другое дело — блинное чучело.

А что можете сделать с блинами вы?
А что можете сделать с блинами вы?


В Омске своя атмосфера: здесь Масленицу запивают.

Главное в любом празднике — это настроение!
Главное в любом празднике — это настроение!


В Екатеринбурге на проводах зимы был замечен Джек Воробей.


Джека Воробья в Екатеринбурге знают и не боятся, даже если он замахивается на вас подушкой 
Джека Воробья в Екатеринбурге знают и не боятся, даже если он замахивается на вас подушкой 



Суровая уральская стенка
Суровая уральская стенка



Так сжигали чучело зимы в Екатеринбурге
Так сжигали чучело зимы в Екатеринбурге


Согласитесь, феерично?
Согласитесь, феерично?


А это Челябинск: суровым уральским мужчинам не страшны морозы, за подарками по столбу они готовы карабкаться голышом — так легче.


Ловкость — и никакого мошенничества
Ловкость — и никакого мошенничества



Спанч Боб укачал детей
Спанч Боб укачал детей



Масленица объединяет!
Масленица объединяет!


Щедрая Масленица в Нижнем Новгороде: здесь блинами раскидываются.


Такая вот блинная раздача
Такая вот блинная раздача


А в Уфе из блинов лепят съедобных куколок.


Согласитесь, эта куколка выглядит аппетитно
Согласитесь, эта куколка выглядит аппетитно


Неважно, где вы находитесь — на юге России или в Поморье. Лезущего по столбу мужика можно найти в каждом городе. Вот фотодоказательство из Архангельска:


Кажется, на этом столбе подарки закончились, но русского человека ничего не остановит
Кажется, на этом столбе подарки закончились, но русского человека ничего не остановит


И напоследок пермская Масленица: такое точно будет сниться!


«Кому козу?» — традиционная игра. Купить милое «животное» мог любой гость даже за копеечки
«Кому козу?» — традиционная игра. Купить милое «животное» мог любой гость даже за копеечки



После такого масленичного «отжига» в Перми должно быть жарко до следующей зимы
После такого масленичного «отжига» в Перми должно быть жарко до следующей зимы


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