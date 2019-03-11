На площади Ленина загорелся магазин «Сотый» — там вспыхнули холодильники

Трансляция обновляется

По информации очевидца, из магазина вывели людей и охранников





Днём 11 марта на площади Ленина в центре Новосибирска загорелся магазин «Сотый» — информацию об этом в редакцию НГС сообщил читатель.





«Я просто ехал на машине мимо. Буквально минуту назад. Люди вышли, охранники вышли. В магазине горит огонь, много дыма», — коротко описал ситуацию очевидец пожара Дмитрий Афанасьев.



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.



«Пожарные подразделения уже прибыли на место. Более подробная информация будет известна позже», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.







В праздник 8 Марта из ТК «Толмачёвский» в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей — внутри было сильное задымление. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.





17:43

«Сотый» — один их старейших супермаркетов Новосибирска. На Красном проспекте он работает уже около 60 лет. Магазин № 100 открылся в 50-х годах прошлого века — в народе его сразу начали называть «Сотым».





«Открыли магазин практически сразу после строительства дома “Сибкрайсоюз” — насколько я помню, он был построен в конце 1920-х годов. Помещение тогда было занято другим магазином, в частности там был отдел “Детский мир”, о нём остались добрые воспоминания — там был детский уголок, где дети могли играть и отдыхать, пока родители ходили по магазину. В конце 1950-х годов был открыт магазин “Сотый” — это был один из первых магазинов самообслуживания. Первый продуктовый магазин самообслуживания находился на улице Советской, 18, где сейчас кафе, он открылся незадолго до “Сотого”, а “Сотый" был вторым. Тогда магазины самообслуживания были в диковинку — можно было самим подойти, взять в руки, а расчёт был на кассе», — рассказал об истории магазина краевед Константин Голодяев.





17:42

По словам очевидцев, сейчас во всем здании № 29 на Красном проспекте нет электричества.





17:32

Пожарные всё ещё проливают помещения магазина. Наверняка подвалы затопило и их придётся долго просушивать.









17:26

«Мы работаем внизу (в торговом доме "На Красном". — Прим.ред.). Я застала уже последствия. [Пожарные] приехали очень быстро, за пять минут. Страшно, конечно, дым валил, но мы успели куртки схватить и выбежать», — рассказала нашему корреспонденту сотрудница ТД «На Красном» Анна.





17:22

«В 16:29 пожарно-спасательные подразделения реагировали на пожар произошедший на Красном проспекте в магазине "Сотый". К месту пожара немедленно были направлены силы по повышенному номеру. По прибытию было установлено, что внутри горит торговое оборудование. Пожар локализован и ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. В ходе тушения временно ограничивалось движение по Красному проспекту», — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.







17:19

Несмотря на то, что движение по Красному проспекту открыли, пробка никак не рассасывается. Согласно сервису Яндекс.Пробки, затор растянулся до станции метро «Гагаринская», а его длина достигла двух километров.





17:15

Читатели продолжают присылать в редакцию НГС фото с места событий. Зевак стало только больше, причём многие стоят очень близко к сгоревшему магазину. Главное, чтобы их интерес не мешал работе пожарных.









17:13

Наши корреспонденты сообщают, что Красный проспект открыли для транспорта. Надеемся, что пробка рассосётся до того, как все поедут домой из офисов.





17:10

Как передаёт наш корреспондент с места событий, пожарные уже начали убирать рукава. Проливка загоревшегося магазина, видимо, завершилась. По официальным данным, пострадавших нет, но на месте всё ещё дежурит машина скорой помощи.





















17:09

«Общая площадь [пожара] составила 5 квадратных метров. Горело холодильное оборудование. До прибытия пожарных люди самостоятельно эвакуировались. Никто не погиб и не пострадал. В настоящий момент пожар локализован», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







17:07

Пробка на Красном проспекте растянулась от площади Ленина до улицы Достоевского. Сегодня центр города встал окончательно и бесповоротно.









17:06

Мы продолжаем онлайн трансляцию и стрим с пожара в магазине «Сотый» на Красном проспекте в центре Новосибирска.









17:03

Ещё несколько фотографий с места пожара от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.

















16:59









16:58

К магазину только что прибыл спецавтомобиль МЧС России.





16:55

Автобусы и троллейбусы, чей маршрут лежит мимо здания № 29 на Красном проспекте, разворачивают в обратном направлении. Легковые машины по одной пропускают, передают наши корреспонденты.





16:55

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков сделал несколько снимков. На них видно, как дым выбивается из окон магазина.





















16:51

У магазина «Сотый» собралось много зевак. Пожарные парами входят внутрь горящего магазина. Движение по Красному проспекту перекрыто, и, вероятно, откроют его ещё не скоро.



Ищите пути объезда.





16:49

Только что на место прибыла уже шестая пожарная машина. «Огнём расплавило окно», — передаёт наш корреспондент с места происшествия.











16:47

Дорогу у дома № 29 на Красном проспекте, на первом этаже которого находится магазин, перекрыли. Сейчас пожарные входят в здание.





16:44

«Слышен вой сирен, в припаркованных рядом машинах сработала сигнализация. Очень сильно пахнет дымом. Четыре пожарных машины на месте работают и полиция», — передаёт наш корреспондент с места происшествия.









16:42

Наш корреспондент Дмитрий Здорников ведёт прямую трансляцию с места пожара.









