На площади Ленина загорелся магазин «Сотый» — там вспыхнули холодильники
Посетители и продавцы супермаркета успели выбежать на улицу
Днём 11 марта на площади Ленина в центре Новосибирска загорелся магазин «Сотый» — информацию об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
«Я просто ехал на машине мимо. Буквально минуту назад. Люди вышли, охранники вышли. В магазине горит огонь, много дыма», — коротко описал ситуацию очевидец пожара Дмитрий Афанасьев.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.
«Пожарные подразделения уже прибыли на место. Более подробная информация будет известна позже», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.
В праздник 8 Марта из ТК «Толмачёвский» в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей — внутри было сильное задымление. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.
«Сотый» — один их старейших супермаркетов Новосибирска. На Красном проспекте он работает уже около 60 лет. Магазин № 100 открылся в 50-х годах прошлого века — в народе его сразу начали называть «Сотым».
«Открыли магазин практически сразу после строительства дома “Сибкрайсоюз” — насколько я помню, он был построен в конце 1920-х годов. Помещение тогда было занято другим магазином, в частности там был отдел “Детский мир”, о нём остались добрые воспоминания — там был детский уголок, где дети могли играть и отдыхать, пока родители ходили по магазину. В конце 1950-х годов был открыт магазин “Сотый” — это был один из первых магазинов самообслуживания. Первый продуктовый магазин самообслуживания находился на улице Советской, 18, где сейчас кафе, он открылся незадолго до “Сотого”, а “Сотый" был вторым. Тогда магазины самообслуживания были в диковинку — можно было самим подойти, взять в руки, а расчёт был на кассе», — рассказал об истории магазина краевед Константин Голодяев.
По словам очевидцев, сейчас во всем здании № 29 на Красном проспекте нет электричества.
Пожарные всё ещё проливают помещения магазина. Наверняка подвалы затопило и их придётся долго просушивать.
«Мы работаем внизу (в торговом доме "На Красном". — Прим.ред.). Я застала уже последствия. [Пожарные] приехали очень быстро, за пять минут. Страшно, конечно, дым валил, но мы успели куртки схватить и выбежать», — рассказала нашему корреспонденту сотрудница ТД «На Красном» Анна.
«В 16:29 пожарно-спасательные подразделения реагировали на пожар произошедший на Красном проспекте в магазине "Сотый". К месту пожара немедленно были направлены силы по повышенному номеру. По прибытию было установлено, что внутри горит торговое оборудование. Пожар локализован и ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. В ходе тушения временно ограничивалось движение по Красному проспекту», — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Несмотря на то, что движение по Красному проспекту открыли, пробка никак не рассасывается. Согласно сервису Яндекс.Пробки, затор растянулся до станции метро «Гагаринская», а его длина достигла двух километров.
Читатели продолжают присылать в редакцию НГС фото с места событий. Зевак стало только больше, причём многие стоят очень близко к сгоревшему магазину. Главное, чтобы их интерес не мешал работе пожарных.
Наши корреспонденты сообщают, что Красный проспект открыли для транспорта. Надеемся, что пробка рассосётся до того, как все поедут домой из офисов.
Как передаёт наш корреспондент с места событий, пожарные уже начали убирать рукава. Проливка загоревшегося магазина, видимо, завершилась. По официальным данным, пострадавших нет, но на месте всё ещё дежурит машина скорой помощи.
«Общая площадь [пожара] составила 5 квадратных метров. Горело холодильное оборудование. До прибытия пожарных люди самостоятельно эвакуировались. Никто не погиб и не пострадал. В настоящий момент пожар локализован», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пробка на Красном проспекте растянулась от площади Ленина до улицы Достоевского. Сегодня центр города встал окончательно и бесповоротно.
Мы продолжаем онлайн трансляцию и стрим с пожара в магазине «Сотый» на Красном проспекте в центре Новосибирска.
Ещё несколько фотографий с места пожара от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.
К магазину только что прибыл спецавтомобиль МЧС России.
Автобусы и троллейбусы, чей маршрут лежит мимо здания
Наш фотокорреспондент Александр Ощепков сделал несколько снимков. На них видно, как дым выбивается из окон магазина.
У магазина «Сотый» собралось много зевак. Пожарные парами входят внутрь горящего магазина. Движение по Красному проспекту перекрыто, и, вероятно, откроют его ещё не скоро.
Ищите пути объезда.
Только что на место прибыла уже шестая пожарная машина. «Огнём расплавило окно», — передаёт наш корреспондент с места происшествия.
Дорогу у дома
«Слышен вой сирен, в припаркованных рядом машинах сработала сигнализация. Очень сильно пахнет дымом. Четыре пожарных машины на месте работают и полиция», — передаёт наш корреспондент с места происшествия.
Наш корреспондент Дмитрий Здорников ведёт прямую трансляцию с места пожара.
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Александр Сильченко, Дмитрий Здорников
Скриншот видео, фото Александра Ощепкова
Видео предоставлено очевидцем