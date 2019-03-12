В новосибирских кафе появились меню c том-ямом и чебуреками к Великому посту

Рестораторы придумывают новые блюда и заменяют мясо на грибы, а колбасу — на овощи

Чебуреки с грибами и луком за 200 рублей из сети «Чашка кофе»





В новосибирских заведениях появились первые постные меню — Великий пост начался накануне, 11 марта, и продлится до Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 28 апреля.





С помощью меню рестораторы пытаются привлечь не только верующих, но и тех, кто хочет сократить потребление запрещённых церковными ограничениями продуктов.







По церковным канонам в Великий пост верующим запрещается употребление мяса и молочных продуктов, также ограничивается потребление рыбы. Повара заведений пытаются тем не менее придать блюдам, приготовленным по этим правилам, привычный посетителям ресторанов вид.







Постная пицца с овощами за 290 рублей





В сети «Чашка кофе», например, можно заказать пиццу с овощами, но без сыра за 290 рублей и постные чебуреки с грибами и луком за 200 рублей. Из более привычных блюд здесь можно отметить печёные яблоки за 260 рублей.











В баре «Жан Хуан Лу» предлагают лобио (тушённая в соусе фасоль за 160 рублей) и морковь-гриль с укропным соусом за 120 рублей. Блюд в постном меню здесь немного, но их обещают менять каждую неделю.









В баре Twiggy предлагают пасту тальятелле с соусом из тыквы и тыквенными семечками за 220 рублей и «стейк из цветной капусты» за 250 рублей.









В барах сети People's для поста модифицировали блюда паназиатской кухни из обычного меню. Например, сейчас здесь можно заказать тайский суп том-ям без курицы и морепродуктов (290 рублей), лапшу удон с вешенками (240 рублей) и вьетнамский суп фо с шиитаке вместо говядины (260 рублей).









Не менее изобретательны оказываются шеф-повара и при выборе постных десертов. Так в Park Cafe можно заказать клубничный сорбет с горьким шоколадом и соусом из земляники.









Постными могут быть не только блюда, но и напитки. Так, в кофейне «Утровечера» в кинотеатре «Победа» помимо картофельных котлет (260 рублей) и гречневой каши с шампиньонами (250 рублей) в постном меню предлагают капучино и латте на миндальном молоке.





По признанию самих рестораторов, постные меню ориентированы не только на верующих. Эти блюда часто заказывают и люди, далёкие от религии. Некоторые клиенты пытаются таким образом облегчить свой рацион из диетических соображений. Другая часть посетителей берёт постные блюда просто как интересные новинки.





Рестораторы стараются использовать любой информационный повод для новых предложений. Так, во время закончившейся вчера Масленицы во многих заведениях появились специальные блинные меню. Цены на блины доходили до 900 рублей за порцию.