Новосибирский лицей подал в суд на застройщика скандального сквера

Компания хочет построить на участке высотный деловой центр





Новосибирский лицей № 22 «Надежда Сибири» подал иск к компании-застройщику, которая хочет построить на месте вырубленного сквера на улице Советской 8-этажный деловой центр.





Информация об этом появилась 7 марта в картотеке арбитражных дел. Лицей потребовал расторгнуть договор аренды, вернуть участок муниципалитету и запретить на нём стройку.





«7 [марта] муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей № 22 «Надежда Сибири»" обратилось в арбитражный суд с иском к мэрии города Новосибирска, обществу с ограниченной ответственностью "АльянсСтрой" о признании недействительной ничтожной сделки договора аренды <...> в отношении земельного участка <...>», — говорится в тексте документа.







После принятия иска к рассмотрению суд принял обеспечительные меры и запретил «АльянсСтрою» вести на участке строительные и подготовительные работы.





Как рассказал корреспонденту НГС директор компании-застройщика Андрей Кунгурцев, строительство было заранее согласовано не только с мэрией и лицеем, но и с родителями.





«Происходит сейчас одно — как говорил наш президент, кошмарят бизнес в прямом смысле. Любые уловки находят, для того, чтобы явно в чью-то третью пользу изъять участок.





Любой нормальный человек должен понять: был договор, он подписан тремя сторонами, в том числе лицеем. У нас есть бумага на руках, которой даже не требует закон, но для общественного мнения подстраховались, — у нас есть решение родительского совета в полном составе <...>.





Только после этого мы начали строительство. Спортзал построен, деньги за аренду земли мы платим <...>. Вы увидите скоро наш следующий шаг <...>. Мы будем защищать свои интересы», — заверил Андрей Кунгурцев.





По словам директора лицея № 22 Ларисой Потеряевой, спортзал рядом со школой был построен с нарушениями.





«То, как застройщик вёл себя при начале строительства, — это не соответствовало нормам безопасности. Он [их] несколько раз нарушил. Доверие было потеряно, поэтому мэрия выпустила распоряжение о приостановлении строительства. Теперь он стройку возобновил и мы нашли такое решение, чтобы дальше эта застройка не продолжалась», — пояснила Потеряева корреспонденту НГС.





Директор лицея уточнила, что без подачи иска лицей мог остаться и без земли, и без нормального спортзала.





«Стройку, естественно, [надо] достроить и, наверное, передать лицею», — настаивает директор «Надежды Сибири».





Возле лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской, 63 анонсировано строительство 8-этажного делового центра. Осенью 2018 года застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. После этого о приостановке строительства на участке около лицея № 22 объявил мэр Анатолий Локоть. Позже Арбитражный суд Новосибирской области этот запрет отменил. Но 11 февраля мэрия подала на апелляцию.







В конце февраля к лицею приехала строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи.