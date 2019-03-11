Новосибирский лицей подал в суд на застройщика скандального сквера
Суд приостановил строительство и любые подготовительные работы на участке
Новосибирский лицей № 22 «Надежда Сибири» подал иск к компании-застройщику, которая хочет построить на месте вырубленного сквера на улице Советской 8-этажный деловой центр.
Информация об этом появилась 7 марта в картотеке арбитражных дел. Лицей потребовал расторгнуть договор аренды, вернуть участок муниципалитету и запретить на нём стройку.
«7 [марта] муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей № 22 «Надежда Сибири»" обратилось в арбитражный суд с иском к мэрии города Новосибирска, обществу с ограниченной ответственностью "АльянсСтрой" о признании недействительной ничтожной сделки договора аренды <...> в отношении земельного участка <...>», — говорится в тексте документа.
После принятия иска к рассмотрению суд принял обеспечительные меры и запретил «АльянсСтрою» вести на участке строительные и подготовительные работы.
Как рассказал корреспонденту НГС директор компании-застройщика Андрей Кунгурцев, строительство было заранее согласовано не только с мэрией и лицеем, но и с родителями.
«Происходит сейчас одно — как говорил наш президент, кошмарят бизнес в прямом смысле. Любые уловки находят, для того, чтобы явно в чью-то третью пользу изъять участок.
Любой нормальный человек должен понять: был договор, он подписан тремя сторонами, в том числе лицеем. У нас есть бумага на руках, которой даже не требует закон, но для общественного мнения подстраховались, — у нас есть решение родительского совета в полном составе <...>.
Только после этого мы начали строительство. Спортзал построен, деньги за аренду земли мы платим <...>. Вы увидите скоро наш следующий шаг <...>. Мы будем защищать свои интересы», — заверил Андрей Кунгурцев.
По словам директора лицея № 22 Ларисой Потеряевой, спортзал рядом со школой был построен с нарушениями.
«То, как застройщик вёл себя при начале строительства, — это не соответствовало нормам безопасности. Он [их] несколько раз нарушил. Доверие было потеряно, поэтому мэрия выпустила распоряжение о приостановлении строительства. Теперь он стройку возобновил и мы нашли такое решение, чтобы дальше эта застройка не продолжалась», — пояснила Потеряева корреспонденту НГС.
Директор лицея уточнила, что без подачи иска лицей мог остаться и без земли, и без нормального спортзала.
«Стройку, естественно, [надо] достроить и, наверное, передать лицею», — настаивает директор «Надежды Сибири».
Возле лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской, 63 анонсировано строительство 8-этажного делового центра. Осенью 2018 года застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. После этого о приостановке строительства на участке около лицея
В конце февраля к лицею приехала строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Дарьей Украинцевой