Новосибирский лицей подал в суд на застройщика скандального сквера

Суд приостановил строительство и любые подготовительные работы на участке

Компания хочет построить на участке высотный деловой центр
Компания хочет построить на участке высотный деловой центр


Новосибирский лицей № 22 «Надежда Сибири» подал иск к компании-застройщику, которая хочет построить на месте вырубленного сквера на улице Советской 8-этажный деловой центр.


Информация об этом появилась 7 марта в картотеке арбитражных дел. Лицей потребовал расторгнуть договор аренды, вернуть участок муниципалитету и запретить на нём стройку.


«7 [марта] муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей № 22 «Надежда Сибири»" обратилось в арбитражный суд с иском к мэрии города Новосибирска, обществу с ограниченной ответственностью "АльянсСтрой" о признании недействительной ничтожной сделки договора аренды <...> в отношении земельного участка <...>», — говорится в тексте документа.


После принятия иска к рассмотрению суд принял обеспечительные меры и запретил «АльянсСтрою» вести на участке строительные и подготовительные работы.


Как рассказал корреспонденту НГС директор компании-застройщика Андрей Кунгурцев, строительство было заранее согласовано не только с мэрией и лицеем, но и с родителями. 


«Происходит сейчас одно — как говорил наш президент, кошмарят бизнес в прямом смысле. Любые уловки находят, для того, чтобы явно в чью-то третью пользу изъять участок. 


Любой нормальный человек должен понять: был договор, он подписан тремя сторонами, в том числе лицеем. У нас есть бумага на руках, которой даже не требует закон, но для общественного мнения подстраховались, — у нас есть решение родительского совета в полном составе <...>. 


Только после этого мы начали строительство. Спортзал построен, деньги за аренду земли мы платим <...>. Вы увидите скоро наш следующий шаг <...>. Мы будем защищать свои интересы», — заверил Андрей Кунгурцев.


По словам директора лицея № 22 Ларисой Потеряевой, спортзал рядом со школой был построен с нарушениями. 


«То, как застройщик вёл себя при начале строительства, — это не соответствовало нормам безопасности. Он [их] несколько раз нарушил. Доверие было потеряно, поэтому мэрия выпустила распоряжение о приостановлении строительства. Теперь он стройку возобновил и мы нашли такое решение, чтобы дальше эта застройка не продолжалась», — пояснила Потеряева корреспонденту НГС.


Директор лицея уточнила, что без подачи иска лицей мог остаться и без земли, и без нормального спортзала. 


«Стройку, естественно, [надо] достроить и, наверное, передать лицею», — настаивает директор «Надежды Сибири».


Возле лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской, 63 анонсировано строительство 8-этажного делового центра. Осенью 2018 года застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. После этого о приостановке строительства на участке около лицея № 22 объявил мэр Анатолий Локоть. Позже Арбитражный суд Новосибирской области этот запрет отменил. Но 11 февраля мэрия подала на апелляцию. 


В конце февраля к лицею приехала строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи.

Прочтений: 1262

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено