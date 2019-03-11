Нет миллиона — нет машины: самый дешёвый «Форд Фокус» перевалил за 1 000 000 рублей

Пустой Ford Focus на механике стоит теперь 1,003 миллиона

Focus в кузове хетчбек теперь стоит минимум 1 003 000 рублей
Focus в кузове хетчбек теперь стоит минимум 1 003 000 рублей


Компания Ford повысила цены на свои автомобили в России. Стоимость самой известной и популярной модели Focus превысила 1 миллион рублей. В среднем рост цен на «Фокусы» составил 17 тысяч рублей, и самая доступная комплектация Trend в кузове хетчбек теперь стоит 1 003 000 рублей. 


«Стоимость 1 003 000 рублей без действия скидок. Это хетчбек, седан — чуть-чуть дороже. Изменение комплектаций произошло, появилась комплектация "Ультра Комфорт"», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Форд Центр Сибирь». 


Минимальная стоимость седана в базовой версии сейчас составляет 1 013 000 рублей, а универсала 1 023 000 рублей. В оснащение базовых машин входят стальные диски, система стабилизации, передние электростеклоподъемники, кондиционер, аудиосистема. Двигатель — 1,6-литровый 105-сильный, коробка — механическая. 


В самой богатой версии Titanium хетчбек стоит 1 400 500 рублей, седан — 1 410 500 рублей, универсал — 1 420 500 рублей. У таких машин 1,5-литровый турбомотор о 150 «лошадях» и классический автомат. В списке опций кожаный руль, обогрев лобового стекла, сенсорная мультимедиа. 


Конкурирует Focus с моделями Skoda Octavia, Toyota Corolla, KIA Ceed.


Ранее НГС рассказывал о самых престижных машинах обычных марок, которым уступают на новосибирских дорогах.

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