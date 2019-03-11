Нет миллиона — нет машины: самый дешёвый «Форд Фокус» перевалил за 1 000 000 рублей
Пустой Ford Focus на механике стоит теперь 1,003 миллиона
Компания Ford повысила цены на свои автомобили в России. Стоимость самой известной и популярной модели Focus превысила 1 миллион рублей. В среднем рост цен на «Фокусы» составил 17 тысяч рублей, и самая доступная комплектация Trend в кузове хетчбек теперь стоит
«Стоимость
Минимальная стоимость седана в базовой версии сейчас составляет
В самой богатой версии Titanium хетчбек стоит
Конкурирует Focus с моделями Skoda Octavia, Toyota Corolla, KIA Ceed.
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Дмитрий Косенко
Фото ford.ru