Летаем дальше: S7 продолжит полёты на Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии

Под Аддис-Абебой разбился такой же самолёт, какой летает из Новосибирска в зелёной ливрее

В парке S7 насчитывается два самолёта Boeing 737 MAX





В группе компаний S7 рассказали о том, что не получали рекомендаций о прекращении полётов на Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.





«Специалисты авиакомпании внимательно следят за расследованием и находятся в постоянном диалоге с производителем. Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полётов на Boeing 737 MAX в авиакомпании не поступало», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе группы компаний S7, в парке которой есть два самолёта этого типа.





В воскресенье, 10 марта, Boeing 737 MАХ авиакомпании Ethiopian Airlines разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В авиакатастрофе погибли 157 человек, в том числе трое граждан России.





Несмотря на то, что расследование катастрофы ещё не завершено, вскоре после инцидента власти Китая временно запретили внутренним авиаперевозчикам выполнять рейсы на самолётах Boeing 737-8, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление гражданской авиации Китая.





В авиационном ведомстве КНР отметили, что с октября прошлого года это уже вторая катастрофа с самолётами этой серии. 29 октября прошлого года разбился Boeing индонезийской авиакомпании LionAir. «С учётом того, что оба самолета были сравнительно новыми Boeing 737–8, а также то, что обе катастрофы произошли на стадии взлёта, прослеживается определенная схожесть двух катастроф», — говорится в заявлении Управления гражданской авиации Китая.





В парке S7 первый лайнер этого типа появился осенью прошлого года. Авиакомпания «Глобус», выполняющая полёты под брендом S7 Airlines, получила самолёт напрямую из завода в Сиэтле на условиях аренды у лизинговой компании Air Lease Corporation. Новый лайнер базируется в Новосибирске, и именно из Толмачёво он отправился в свой первый рейс. В пресс-службе авиаперевозчика тогда поясняли, что это лишь первый из одиннадцати самолетов такого типа, которые заказала группа компаний S7.





По данным «Интерфакса», на сегодняшний день S7 остаётся единственным эксплуатантом Boeing 737 MAX в России.