В новосибирском парке приготовили бобровое ранчо. Но бобёр Додик ушёл с семьёй и не вернулся

В парке огородили площадку для бобра — там нельзя выгуливать собак

Бобёр Додик поселился в парке в апреле прошлого года, но потом покинул своё ранчо в поисках еды
Бобёр Додик поселился в парке в апреле прошлого года, но потом покинул своё ранчо в поисках еды


В парке «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска приготовились к возвращению бобра Додика — специально к его возвращению обозначили территорию «бобранчо», где нельзя выгуливать собак и рубить деревья.

Как объяснил заместитель директора парка Сергей Алексеев, бобровую падь обозначили, чтобы к возвращению Додика успела сформироваться кормовая среда, а владельцы собак не пускали на его территорию своих питомцев, которые раскапывают его жилище. 

«Он пока не вернулся, потому что болотце [возле которого бобёр живёт] вымерзает, оно маленькое. А второе, он вернётся тогда, когда у него возобновится кормовая база: те кусты, которые являются его кормом, он поел. И запасы его, видимо, испугали, и он ушёл. И семью увёл. Мы обозначили границы участка для того, чтобы там не вырубать, а оставить корм для бобрика. Как только он (корм. — Прим. ред.) подкопится, я думаю, к осени его стоит ждать. <…> 


Мы пытаемся создать условия, хотя большие проблемы с собаками,


им ведь не объяснишь. <…> Это большая беда, от которой не получается уберечь», — пояснил Алексеев корреспонденту НГС.


В 2018 году возле хатки бобра поставили шуточную табличку
В 2018 году возле хатки бобра поставили шуточную табличку


Бобёр, которого назвали Додиком в честь грузинского царя Давида IV Строителя, поселился в парке «У моря Обского» в начале апреля 2018 года. За это время в семье появился бобрёнок, а в той же запруде поселилась и ондатра. К территории проживания бобра приводят целыми классами детей — в школе № 112 создали целый проект по наблюдению за животными.

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