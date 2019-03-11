В новосибирском парке приготовили бобровое ранчо. Но бобёр Додик ушёл с семьёй и не вернулся

Бобёр Додик поселился в парке в апреле прошлого года, но потом покинул своё ранчо в поисках еды





В парке «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска приготовились к возвращению бобра Додика — специально к его возвращению обозначили территорию «бобранчо», где нельзя выгуливать собак и рубить деревья.



Как объяснил заместитель директора парка Сергей Алексеев, бобровую падь обозначили, чтобы к возвращению Додика успела сформироваться кормовая среда, а владельцы собак не пускали на его территорию своих питомцев, которые раскапывают его жилище.



«Он пока не вернулся, потому что болотце [возле которого бобёр живёт] вымерзает, оно маленькое. А второе, он вернётся тогда, когда у него возобновится кормовая база: те кусты, которые являются его кормом, он поел. И запасы его, видимо, испугали, и он ушёл. И семью увёл. Мы обозначили границы участка для того, чтобы там не вырубать, а оставить корм для бобрика. Как только он (корм. — Прим. ред.) подкопится, я думаю, к осени его стоит ждать. <…>







Мы пытаемся создать условия, хотя большие проблемы с собаками,



им ведь не объяснишь. <…> Это большая беда, от которой не получается уберечь», — пояснил Алексеев корреспонденту НГС.





В 2018 году возле хатки бобра поставили шуточную табличку



