В новосибирском парке приготовили бобровое ранчо. Но бобёр Додик ушёл с семьёй и не вернулся
В парке огородили площадку для бобра — там нельзя выгуливать собак
В парке «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска приготовились к возвращению бобра Додика — специально к его возвращению обозначили территорию «бобранчо», где нельзя выгуливать собак и рубить деревья.
Как объяснил заместитель директора парка Сергей Алексеев, бобровую падь обозначили, чтобы к возвращению Додика успела сформироваться кормовая среда, а владельцы собак не пускали на его территорию своих питомцев, которые раскапывают его жилище.
«Он пока не вернулся, потому что болотце [возле которого бобёр живёт] вымерзает, оно маленькое. А второе, он вернётся тогда, когда у него возобновится кормовая база: те кусты, которые являются его кормом, он поел. И запасы его, видимо, испугали, и он ушёл. И семью увёл. Мы обозначили границы участка для того, чтобы там не вырубать, а оставить корм для бобрика. Как только он (корм. — Прим. ред.) подкопится, я думаю, к осени его стоит ждать. <…>
Мы пытаемся создать условия, хотя большие проблемы с собаками,
им ведь не объяснишь. <…> Это большая беда, от которой не получается уберечь», — пояснил Алексеев корреспонденту НГС.
Бобёр, которого назвали Додиком в честь грузинского царя Давида IV Строителя, поселился в парке «У моря Обского» в начале апреля 2018 года. За это время в семье появился бобрёнок, а в той же запруде поселилась и ондатра. К территории проживания бобра приводят целыми классами детей — в школе
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Александр Сильченко
Фото скрин канала Алексея Водовозова на YouTube (1) предоставлено Сергеем Алексеевым (2)