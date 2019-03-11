Опять плюс: в Новосибирск идёт весенняя оттепель

Комфортная температура будет чередоваться со снегопадами

Новосибирцев ждёт тёплая и комфортная погода — в город придёт потепление





Новосибирские синоптики сделали прогноз погоды на ближайшие дни — температура в городе поднимется до +4 градусов.





«Процесс сохранится — интенсивный зональный перенос воздушных масс атлантического происхождения на фоне движения волновых возмущений, атмосферных фронтов. И это всё будет вызывать осадки в виде снега, мокрого снега с порывистыми ветрами», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Но этот процесс, отметил Ягудин, будет чередоваться с повышенным атмосферным давлением, поэтому осадки будут чередоваться с периодами без осадков.





Во вторник, 12 марта, и четверг, 14 марта, синоптики ждут осадки, но в среду, 13 марта, снега не будет.





Температурный фон со вторника по четверг по области будет достаточно комфортный, отмечает Ягудин: от –1 до –6 градусов, местами до –12…–14 градусов ночью. Днём ожидается от –1 до +6 градусов тепла.





По данным на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирске завтра, 12 марта, днём ожидается от 0 до +2 градусов. 13 и 14 марта будет от +2 до +4 градусов.





На прошедших выходных погода в области была с резкими температурными перепадами, в пригороде ночью доходило до –17 градусов.





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