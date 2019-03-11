Найденные у чиновника-взяточника наручные часы продали за 1,2 миллиона

Илгиза Гарифуллина признали виновным в получении крупных взяток, а его имущество выставили на торги





Новосибирское территориальное управление Росимущества продало на торгах часы, найденные в доме осуждённого за взятки чиновника Росрезерва Илгиза Гарифуллина. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.





Часы пытались продать в конце декабря 2018 года, однако желающих купить их тогда не нашлось. После этого Росимущество снизило цену сперва на 30%, а затем на 60%, повторно выставив на аукцион 3 модели часов. Первоначальная цена на все 3 модели часов составляла 457 тысяч рублей.





В результате торгов часы продали за 1,2 миллиона рублей. Audemars Piguet с корпусом и браслетом стального цвета Royal Oak ушли за 614 тысяч рублей вместо начальных 247, а торги привлекли внимание 14 участников, говорится в документации ведомства.





Audemars Piguet ушли с молотка за 614 тысяч рублей





Швейцарские часы марки Zenith стального цвета с кожаным ремешком темно-коричневого цвета и стальной застежкой, оценённые в 105 тысяч, продали за 294 тысячи рублей. На эти торги заявились 12 участников.





Швейцарские Zenith продали за 294 тысячи





Третий лот — итальянские Luminor Panerai в корпусе стального цвета с кожаным ремешком светло-коричневого цвета, оценённые в 96 тысяч, купили в три раза дороже — за 301 тысячу рублей. В торгах участвовало 13 заявителей.





Итальянские часы купили втрое дороже начальной цены





Непроданным остался единственный лот — швейцарские часы Ulysse Nardin с корпусом стального цвета и ремешком из кожи синего цвета опять попытаются продать 25 марта.





Согласно заключению эксперта-оценщика, приложенного к документам на сайте госторгов, часы являются ювелирным изделием и имеют в своём составе и механизмах драгоценные металлы со вставками бриллиантов.





Часы оценили в 23 тысячи рублей — из-за отсутствия покупателей начальную цену уже снизили на 90%.





Илгиза Гарифуллина задержали в Новосибирске в мае 2016 года за получение взятки автомобилем Porsche Cayenne. Следователи тогда посчитали, что машину стоимостью больше 6 миллионов рублей чиновник получил от представителя ЗАО «Ленпромтранспроект», так как помог этой организации заключить договор с Росрезервом по результатам закрытого конкурса. Иномарка была оформлена на жену Гарифуллина.







Позже суд конфисковал имущество Гарифуллина: деньги, недвижимость, автопарк из машин премиум-класса, коллекции часов и охотничьих ружей общей стоимостью 200 миллионов рублей

