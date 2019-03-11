Шесть миллионов за четыре дома: власти решили продать квартал со старыми домами в Первомайке

После продажи эти дома снесут

В мэрии надеются, что за 9 лет на месте двухэтажек появятся новые дома 
В мэрии надеются, что за 9 лет на месте двухэтажек появятся новые дома 


Власти Новосибирска выставили на торги участок возле строящейся многоэтажки в Первомайском районе города — в границах улиц Марии Ульяновой и Красный Факел.


О намерении мэрии провести торги стало известно ещё 2 марта — информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации города Новосибирска. После этого департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска официально объявил торги на право заключения договоров о развитии этой территории.


«Территория в границах улиц Марии Ульяновой, Красный Факел в Первомайском районе относится к подзоне застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в соответствии с картой градостроительного зонирования, а также с правилами землепользования и застройки города Новосибирска», — говорится в описании аукциона.


Площадь территории в границах этих улиц составляет 1 га. Начальная цена — 6,2 миллиона рублей, шаг аукциона — 300 тысяч. Срок исполнения договора — 9 лет. Аукцион проведут 11 апреля. 


Под снос попадут 4 двухэтажных дома на улице Марии Ульяновой, 10А, 12А, 14А и на улице Красный Факел, 23. В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС не уточнили, какое количество семей попадёт под расселение.


На момент публикации материала графа со списком участников на сайте торгов пустовала. 


В марте 2017 года стало известно, что власти Новосибирска выставили на торги участок возле шоколадной фабрики в Октябрьском районе — в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября. Тогда за него попросили 9,3 миллиона рублей.

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