Новосибирские водители гадко поздравили коллег с 8 Марта
Листовки с оскорблениями развесили по всем остановкам маршрутки
На остановках в Советском районе Новосибирска появились нецензурные листовки, адресованные водителям маршрутных такси и содержащие поздравление с 8 Марта — представитель компании-перевозчика одного из местных маршрутов считает, что за их появлением стоят конкуренты.
Об объявлениях, появившихся на остановках на минувших выходных, корреспонденту НГС рассказал Михаил Большов, представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-С» и ООО ПП «ЛОТиОС», которые обслуживают маршруты
«По всему ОбьГЭСу, по всем столбам, это не просто так одно объявление, — рассказал Михаил Большов. — Наши водители по-разному отреагировали. Кто-то с юмором, кто-то — нет. Всё-таки это психологическое давление, не просто так, что шутка какая-то <...>. Так называемая неправильная конкуренция — не можем силой, так добьём морально».
По его словам, некоторые водители сначала срывали листовки, но потом решили оставить всё как есть и не обращать на них внимания. Также на выходных, добавил Большов, на остановке у «МЕГИ» сломали штендер с табличкой маршрута
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, кто и когда должен будет убрать листовки.
Месяц назад в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска подрались водители двух маршруток — конфликт произошел на глазах пассажиров.
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Анна Богданова
Фото предоставлены Михаилом Большовым