Новосибирские водители гадко поздравили коллег с 8 Марта

Представитель компании-перевозчика заявил, что его коллеги не собираются срывать объявления





На остановках в Советском районе Новосибирска появились нецензурные листовки, адресованные водителям маршрутных такси и содержащие поздравление с 8 Марта — представитель компании-перевозчика одного из местных маршрутов считает, что за их появлением стоят конкуренты.





Об объявлениях, появившихся на остановках на минувших выходных, корреспонденту НГС рассказал Михаил Большов, представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-С» и ООО ПП «ЛОТиОС», которые обслуживают маршруты № 55 «ОРМЗ — Центральный корпус» и № 20 «Микрорайон "Щ" — СТЦ "МЕГА"».





Листовки приклеили к столбам малярным скотчем, поэтому они хорошо держатся. В листовке содержится нецензурное слово





«По всему ОбьГЭСу, по всем столбам, это не просто так одно объявление, — рассказал Михаил Большов. — Наши водители по-разному отреагировали. Кто-то с юмором, кто-то — нет. Всё-таки это психологическое давление, не просто так, что шутка какая-то <...>. Так называемая неправильная конкуренция — не можем силой, так добьём морально».





По его словам, некоторые водители сначала срывали листовки, но потом решили оставить всё как есть и не обращать на них внимания. Также на выходных, добавил Большов, на остановке у «МЕГИ» сломали штендер с табличкой маршрута № 20 .







Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, кто и когда должен будет убрать листовки.





Месяц назад в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска подрались водители двух маршруток — конфликт произошел на глазах пассажиров.