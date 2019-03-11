Новосибирцы стали призёрами чемпионата России по спортивной гимнастике
Иван Стретович и Никита Игнатьев завоевали 5 медалей чемпионата России
Новосибирские гимнасты Иван Стретович и Никита Игнатьев завоевал 5 медалей на чемпионате России в Пензе — соревнования завершились 10 марта, сообщается в официальной группе Федерации спортивной Гимнастики России во «ВКонтакте».
Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве Иван Стретович стал третьим в упражнении на перекладине. Никита Игнатьев стал бронзовым призёром в индивидуальном многоборье, в упражнении на кольцах и на параллельных брусьях, а в упражнении на перекладине он завоевал серебро.
В конце января Иван Стретович попал на афиши клубных соревнований в Германии — в прошлом году новосибирец и его команда показали лучший результат Бундеслиги.
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Дарья Януш
Фото sportgymrus.ru
Видео RusGymnastics, youtube.com