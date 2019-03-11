Новосибирцы стали призёрами чемпионата России по спортивной гимнастике

Никита Игнатьев (слева) и Иван Стретович (справа) вместе завоевали 5 наград на чемпионате России



Новосибирские гимнасты Иван Стретович и Никита Игнатьев завоевал 5 медалей на чемпионате России в Пензе — соревнования завершились 10 марта, сообщается в официальной группе Федерации спортивной Гимнастики России во «ВКонтакте».







Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве Иван Стретович стал третьим в упражнении на перекладине. Никита Игнатьев стал бронзовым призёром в индивидуальном многоборье, в упражнении на кольцах и на параллельных брусьях, а в упражнении на перекладине он завоевал серебро.







Иван Стретович выполняет упражнение на перекладине





В конце января Иван Стретович попал на афиши клубных соревнований в Германии — в прошлом году новосибирец и его команда показали лучший результат Бундеслиги.