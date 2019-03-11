Новосибирцы стали призёрами чемпионата России по спортивной гимнастике

Иван Стретович и Никита Игнатьев завоевали 5 медалей чемпионата России

Никита Игнатьев (слева) и Иван Стретович (справа) вместе завоевали 5 наград на чемпионате России 
Никита Игнатьев (слева) и Иван Стретович (справа) вместе завоевали 5 наград на чемпионате России 


Новосибирские гимнасты Иван Стретович и Никита Игнатьев завоевал 5 медалей на чемпионате России в Пензе — соревнования завершились 10 марта, сообщается в официальной группе Федерации спортивной Гимнастики России во «ВКонтакте».


Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве Иван Стретович стал третьим в упражнении на перекладине. Никита Игнатьев стал бронзовым призёром в индивидуальном многоборье, в упражнении на кольцах и на параллельных брусьях, а в упражнении на перекладине он завоевал серебро.


Иван Стретович выполняет упражнение на перекладине


В конце января Иван Стретович попал на афиши клубных соревнований в Германии — в прошлом году новосибирец и его команда показали лучший результат Бундеслиги.

Прочтений: 751

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено