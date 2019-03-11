Шестьдесят попались: автоинспекторы устроили облаву на пьяных водителей
Семь водителей были замечены пьяными за рулём не в первый раз
Новосибирские автоинспекторы закончили пятидневный рейд «Нетрезвый водитель», который прошёл во время долгих выходных.
Рейд проходил с 7 по 11 марта.
«Выявлено водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, — 64», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
При этом от освидетельствования отказались 27 человек, а ещё 7 человек попались пьяными за рулём повторно.
О начале рейда НГС рассказывал утром 7 марта.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова