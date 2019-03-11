Шестьдесят попались: автоинспекторы устроили облаву на пьяных водителей

Семь водителей были замечены пьяными за рулём не в первый раз

27 водителей отказались от освидетельствования
27 водителей отказались от освидетельствования


Новосибирские автоинспекторы закончили пятидневный рейд «Нетрезвый водитель», который прошёл во время долгих выходных.


Рейд проходил с 7 по 11 марта.


«Выявлено водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, — 64», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.


При этом от освидетельствования отказались 27 человек, а ещё 7 человек попались пьяными за рулём повторно.


О начале рейда НГС рассказывал утром 7 марта.

Прочтений: 5461

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено