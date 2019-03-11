Новосибирцы сделали современный компьютер из 20-килограммового iMac 1998 года

На модернизацию потратили всего 35 тысяч

Модернизированный iMac поддерживает все современные программы





Команда новосибирцев из компании «Яблочный сервис» переделала старый Apple iMac 1998 года выпуска в современный компьютер.





Как рассказал корреспонденту НГС директор «Яблочного сервиса» Эльдар Ахметов, работа над модернизацией компьютера заняла один месяц.





В модификацию компьютера вложили 35 тысяч рублей





«iMac нам принесли из театра "Красный факел". <…> Он весил 20 килограмм. Труппа катается с этим спектаклем по всей Европе, по всей России и им очень тяжело, а, во-вторых, там никакая современная программа не идёт. У нас была задача модернизировать iMac, чтобы там стояло современное железо, был WI-FI, все современные функции в старом корпусе, и чтобы был легче», — рассказал Эльдар Ахметов.





Видео предоставлено Эльдаром Ахметовым





По его словам, всего на модернизацию iMac ушло около 35 тысяч рублей.





«Теперь он лёгкий, современный. Такая модернизация интересна тем, что так, как мы — ещё никто не делал. <…> Затратная часть основная — MacBook Air (установленный внутри старого корпуса. — Прим.ред.), с 11-й диагональю, который стоит около 30 тысяч рублей. Плюс всякие провода. В сумме получилось 35 тысяч на эту модернизацию», — добавил Эльдар Ахметов.





Основой новой «начинки» компьютера стал MacBook Air





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