Новосибирцы сделали современный компьютер из 20-килограммового iMac 1998 года
На модернизацию потратили всего 35 тысяч
Команда новосибирцев из компании «Яблочный сервис» переделала старый Apple iMac 1998 года выпуска в современный компьютер.
Как рассказал корреспонденту НГС директор «Яблочного сервиса» Эльдар Ахметов, работа над модернизацией компьютера заняла один месяц.
«iMac нам принесли из театра "Красный факел". <…> Он весил 20 килограмм. Труппа катается с этим спектаклем по всей Европе, по всей России и им очень тяжело, а, во-вторых, там никакая современная программа не идёт. У нас была задача модернизировать iMac, чтобы там стояло современное железо, был WI-FI, все современные функции в старом корпусе, и чтобы был легче», — рассказал Эльдар Ахметов.
По его словам, всего на модернизацию iMac ушло около 35 тысяч рублей.
«Теперь он лёгкий, современный. Такая модернизация интересна тем, что так, как мы — ещё никто не делал. <…> Затратная часть основная — MacBook Air (установленный внутри старого корпуса. — Прим.ред.), с 11-й диагональю, который стоит около 30 тысяч рублей. Плюс всякие провода. В сумме получилось 35 тысяч на эту модернизацию», — добавил Эльдар Ахметов.
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Александр Сильченко
Фото и видео предоставлены Эльдаром Ахметовым