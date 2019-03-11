Замначальника станции Новосибирск-Западный попался на взятке за работу без задержек

Предполагается, что подозреваемый получил 214 тысяч рублей

Его задержали в начале марта и взяли под стражу
Его задержали в начале марта и взяли под стражу


В Новосибирске заместителя начальника станции Новосибирск-Западный обвиняют в получении крупной взятки — его задержали в начале марта и взяли под стражу.


Как сообщили корреспонденту НГС в отделе по взаимодействию со СМИ Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, в получении взятки подозревают заместителя начальника станции по грузовой и коммерческой работе одного из структурных подразделений филиала РЖД. 


«В декабре 2015 года заместитель начальника <...> предложил представителю одной из коммерческих организаций передать ему взятку <...> за совершение действий по ускорению проведения маневренной работы с подвижным железнодорожным составом. 


[То есть], чтобы быстро осуществлять <...> работу с <...> составом без задержек, и если бы выявили какие-то нарушения, допускаемые этой компанией, на них бы закрывали глаза», 


— рассказали в отделе ведомства.


По данным следствия, заместитель начальника получал взятки разными суммами с января 2016 по июль 2018 года. За два с половиной года получил 214 тысяч рублей. В отделе по взаимодействию со СМИ уточнили, что задержали заместителя начальника станции в начале марта, а на прошлой неделе он был взят под стражу.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги с просьбой уточнить, является ли задержанный до сих пор сотрудником ОАО «РЖД».


В середине февраля в Новосибирске суд поместил под стражу бывшего начальника отдела полиции № 5 «Дзержинский» Александра Гращенкова — его подозревают в получении взятки.

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