Замначальника станции Новосибирск-Западный попался на взятке за работу без задержек

Его задержали в начале марта и взяли под стражу





В Новосибирске заместителя начальника станции Новосибирск-Западный обвиняют в получении крупной взятки — его задержали в начале марта и взяли под стражу.





Как сообщили корреспонденту НГС в отделе по взаимодействию со СМИ Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, в получении взятки подозревают заместителя начальника станции по грузовой и коммерческой работе одного из структурных подразделений филиала РЖД.





«В декабре 2015 года заместитель начальника <...> предложил представителю одной из коммерческих организаций передать ему взятку <...> за совершение действий по ускорению проведения маневренной работы с подвижным железнодорожным составом.





[То есть], чтобы быстро осуществлять <...> работу с <...> составом без задержек, и если бы выявили какие-то нарушения, допускаемые этой компанией, на них бы закрывали глаза»,





— рассказали в отделе ведомства.





По данным следствия, заместитель начальника получал взятки разными суммами с января 2016 по июль 2018 года. За два с половиной года получил 214 тысяч рублей. В отделе по взаимодействию со СМИ уточнили, что задержали заместителя начальника станции в начале марта, а на прошлой неделе он был взят под стражу.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги с просьбой уточнить, является ли задержанный до сих пор сотрудником ОАО «РЖД».



