Двое новосибирцев придумали туры для любителей смотреть на птиц

Бёрдвотчеров увозят за сотню километров от Новосибирска — там можно увидеть пуночек и щеглов

Длиннохвостая неясыть — птица, которая попадается бёрдвотчерам в Новосибирской области





Два жителя Новосибирска Денис Жбир и Илья Сухов разработали туры для бёрдвотчеров — любителей фотографировать птиц и наблюдать за ними.





Птичий туризм, один из видов экотуризма, распространён в мире, рассказывают создатели группы «Siberian Birds Guide — Птичий Эко Тур» в соцсети «ВКонтакте». Но при этом в Новосибирске эта ниша не развита, уверены авторы проекта.





«Есть желание у людей наблюдать какие-либо виды птиц, новые для них. Но они не знают где, либо им в этом нужна помощь. Из этого у нас получилась такая идея. Ради оправдания своих расходов, отчасти заработать — возникла такая идея организовать тур по Новосибирской области и Алтаю. Кемеровскую захватываем частично», — рассказал корреспонденту НГС Илья Сухов.





Пока не наступила настоящая весна бёрдвотчеры наблюдают за зимними птицами — на фото зимняк или мохноногий канюк, это птица семейства ястребиных





Илья Сухов и Денис Жбир — сами бёрдвотчеры. Для составления маршрутов они использовали собственные наблюдения.







«Я бёрдвотчингом занимаюсь порядка 4–5 лет, ездил очень много. В прошлом году получилось так, что выиграл наши соревнования "Большой год по Сибири" на сайте sibirds.ru. Много знаю мест, где можно встретить ту или иную птицу. Решил помочь другим посмотреть и увидеть всё это», — отметил Илья Сухов.







В списке птиц для зимних наблюдений — пуночка. Эта птица прилетает на юг Западной Сибири из тундры





Следующий тур для бёрдвотчеров запланирован на конец апреля





Первые туры уже состоялись на мартовских выходных. Это были туры выходного дня продолжительностью около 12 часов. Например, накануне, 10 марта, группа наблюдателей и фотографов проехалась из Новосибирска в Тогучин, затем в Журавлёво, после этого — до реки Суенги и посёлка Линёво, а потом — обратно в Новосибирск.





Иногда пролетающая птица оставляет больше вопросов, чем ответов — непонятно, что и откуда несёт этот ворон





На просторах Новосибирской области, если приглядеться, можно заметить и косуль





Последние два тура были зимними — упор в них делался на зимних птиц, например, сов, пуночек, балобанов, зимняков. «Зимой всё просто: хищники достаточно близко расположены к дорогам, потому что там скапливается их кормовая база в частности, весной первыми оттаивают обочины дорог, по ним бегают мыши в открытую», — отметил Илья Сухов.





При этом организатор подчеркнул, что сложно гарантировать встречу с определённой птицей.





«По сути нельзя гарантировать, что мы встретим ту или иную птицу, и это построено всё на вероятности — на большой вероятности, поскольку мы больше знаем, чем обычный человек, но всё же на вероятности», — объяснил он.





Овсянка узнаваема по своему жёлто-золотистому оперению





В поисках птиц бёрдвотчеры ходят не только по земле — этот навесной мост расположен в селе Суенга в Маслянинском районе





Илья Сухов отметил, что есть сезоны, которые не подходят для наблюдений. Ближайший начнётся уже в скором времени, потому что уже сейчас зимние виды улетают, а весенние ещё не прилетели. Похожий переходный период будет осенью





«И есть период, когда птицы вывели потомство и у них начинается линька — в это время они не очень фотогеничны. И в целом я придерживаюсь такого мнения, что водить туры и показывать, допустим, гнёзда одновременно восьми людям — не совсем правильно с той точки зрения, что для птиц человек — враг. Птица запросто может бросить насиженные яйца и птенцов, если её беспокоить. Поэтому мы не сторонники туров по гнёздам», — подчеркнул Сухов.





Прежде чем сфотографировать птицу, её нужно долго высматривать





Пока на деревьях нет листвы, сохраняются хорошие условия для наблюдения за птицами





Во время поездок по области можно увидеть и местные достопримечательности — памятник запорожцу стоит в Новососедово





Большинство бёрдвотчеров в России предпочитают фотографировать птиц, но есть и те, кто просто любит за ними наблюдать





Стаи щеглов также привлекают внимание бёрдвотчеров





Среди бёрдвотчеров в Новосибирске есть и те, кто выбирает себе специализацию — например, фотограф Андрей Поляков уже много лет фотографирует воробьёв, а также придумывает подписи к своим в фото в виде стихов.