Двое новосибирцев придумали туры для любителей смотреть на птиц
Бёрдвотчеров увозят за сотню километров от Новосибирска — там можно увидеть пуночек и щеглов
Два жителя Новосибирска Денис Жбир и Илья Сухов разработали туры для бёрдвотчеров — любителей фотографировать птиц и наблюдать за ними.
Птичий туризм, один из видов экотуризма, распространён в мире, рассказывают создатели группы «Siberian Birds Guide — Птичий Эко Тур» в соцсети «ВКонтакте». Но при этом в Новосибирске эта ниша не развита, уверены авторы проекта.
«Есть желание у людей наблюдать какие-либо виды птиц, новые для них. Но они не знают где, либо им в этом нужна помощь. Из этого у нас получилась такая идея. Ради оправдания своих расходов, отчасти заработать — возникла такая идея организовать тур по Новосибирской области и Алтаю. Кемеровскую захватываем частично», — рассказал корреспонденту НГС Илья Сухов.
Илья Сухов и Денис Жбир — сами бёрдвотчеры. Для составления маршрутов они использовали собственные наблюдения.
«Я бёрдвотчингом занимаюсь порядка 4–5 лет, ездил очень много. В прошлом году получилось так, что выиграл наши соревнования "Большой год по Сибири" на сайте sibirds.ru. Много знаю мест, где можно встретить ту или иную птицу. Решил помочь другим посмотреть и увидеть всё это», — отметил Илья Сухов.
Первые туры уже состоялись на мартовских выходных. Это были туры выходного дня продолжительностью около 12 часов. Например, накануне, 10 марта, группа наблюдателей и фотографов проехалась из Новосибирска в Тогучин, затем в Журавлёво, после этого — до реки Суенги и посёлка Линёво, а потом — обратно в Новосибирск.
Последние два тура были зимними — упор в них делался на зимних птиц, например, сов, пуночек, балобанов, зимняков. «Зимой всё просто: хищники достаточно близко расположены к дорогам, потому что там скапливается их кормовая база в частности, весной первыми оттаивают обочины дорог, по ним бегают мыши в открытую», — отметил Илья Сухов.
При этом организатор подчеркнул, что сложно гарантировать встречу с определённой птицей.
«По сути нельзя гарантировать, что мы встретим ту или иную птицу, и это построено всё на вероятности — на большой вероятности, поскольку мы больше знаем, чем обычный человек, но всё же на вероятности», — объяснил он.
Илья Сухов отметил, что есть сезоны, которые не подходят для наблюдений. Ближайший начнётся уже в скором времени, потому что уже сейчас зимние виды улетают, а весенние ещё не прилетели. Похожий переходный период будет осенью
«И есть период, когда птицы вывели потомство и у них начинается линька — в это время они не очень фотогеничны. И в целом я придерживаюсь такого мнения, что водить туры и показывать, допустим, гнёзда одновременно восьми людям — не совсем правильно с той точки зрения, что для птиц человек — враг. Птица запросто может бросить насиженные яйца и птенцов, если её беспокоить. Поэтому мы не сторонники туров по гнёздам», — подчеркнул Сухов.
Среди бёрдвотчеров в Новосибирске есть и те, кто выбирает себе специализацию — например, фотограф Андрей Поляков уже много лет фотографирует воробьёв, а также придумывает подписи к своим в фото в виде стихов.
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Елена Громкова
Фото Денис Жбир, vk.com/siberianbirdsguide (1-4,7,10,13), автора (5-6,8,9,11-12)