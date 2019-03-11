Полицейские нашли пропавшую 16-летнюю девочку в зелёном пуховике
Узнать пропавшую Екатерину Нафикову помогло сообщение очевидцев
В понедельник, 11 марта, волонтёры поискового отряда «Маяк» сообщили о благополучном завершении поисков 16-летней Екатерины Нафиковой.
На днях волонтёры рассказывали, что 7 марта около 23:50 Екатерина ушла из дома на Шлюзовой улице, после чего пропала.
«Появилось свидетельство, которое было передано сотрудникам полиции. В дальнейшем она была задержана сотрудниками полиции. Её задержали сегодня ночью. [Девушку] уже передали родственникам», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
За несколько дней до этого в Новосибирске искали 29-летнюю девушку — она вышла из машины возле поликлиники и пропала. Через несколько дней стало известно, что сибирячка сама вернулась домой, когда узнала, что её ищут в социальных сетях.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой