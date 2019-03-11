ГИБДД объявила в розыск водителя, сбившего ребёнка рядом с парковкой «МЕГИ»

Также в розыск объявлен водитель, сбивший женщину на Ипподромской

Авария возле СТЦ «МЕГА» случилась на пешеходном переходе
Авария возле СТЦ «МЕГА» случилась на пешеходном переходе


Новосибирская автоинспекция объявила в розыск двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись с места аварий. Оба ДТП произошли 9 марта, на выходных, — водителей до сих пор не нашли.


Одна из аварий случилась возле СТЦ «МЕГА».


«Неустановленный водитель на автомобиле следовал по территории Ватутина,107 со стороны Бурденко в сторону Аникина и в пути следования совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


15-летний подросток во время аварии шёл по нерегулируемому пешеходному переходу, его увезли в больницу, у него ушиб виска.


Второе ДТП произошло в 20:50 на Ипподромской.


«Неустановленный водитель на автомобиле следовал по Ипподромской со стороны Державина в сторону улицы Демьяна Бедного и в пути следования напротив Гоголя, 51 совершил наезд на пешехода», — передал Савченков.


70-летняя женщина переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.


Очевидцев происшествия просят обращаться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 232–23–21, 232–23–22, 232–23–51.


Вторая авария случилась на Ипподромской
Вторая авария случилась на Ипподромской


Поздно вечером в воскресенье, 10 марта, на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского в Центральном районе Новосибирска столкнулись два автомобиля — «Тойота» и «Инфинити».

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